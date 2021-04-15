aA
В Литве в 9-й год проходит ярмарка подержанных детских вещей Mamų mugė, на которой за небольшую плату можно приобрести детскую одежду, игрушки и технику.
В Литве открывается самая большая ярмарка подержанных детских вещей Mamų mugė
© DELFI / Andrius Ufartas

Основатель традиционной ярмарки, которая проходит два раза в год, Юрга-Барбора Яунишкене сказала, что в этом году из-за карантина готовились к разным сценариям, сейчас главное для организаторов - защита покупателей.

В этом году на ярмарке кроме детской одежды появится отдел одежды для взрослых и отдел разных бытовых предметов.

"На этот раз на ярмарке за символическую плату можно будет приобрести машинку для приготовления макарон, фондюшницу и даже книги", – сказала Яунишкене.

Ярмарка будет работать 16-25 апреля в Вильнюсе, в Gariūnų verslo parkas, а с 22 апреля по 1 мая в Каунасе, в Žalioji galerija.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Карантин в Литве продлевают до лета, условия изменятся (14)

Правительство Литвы в четверг обсуждает продление...

Remigijus Šimašius

"Delfi Главное": день мэров - как проходит вакцинация в Вильнюсе и Клайпеде? На вопросы отвечают Ремигиюс Шимашюс и Витаутас Грубляускас (7)

В желающих прививаться в Вильнюсе и Клайпеде...

Глава МИД Литвы: Россия должна отвести войска от границы с Украиной и вернуться к переговорам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Министр образования Литвы: надеюсь, 1 сентября все ученики вернутся в школы (2)

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене...

В Литве действует новый порядок: покупатель автомобиля получит специальный код (15)

Для защиты покупателя от возможного обмана в Литве...