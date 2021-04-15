В Литве открывается самая большая ярмарка подержанных детских вещей Mamų mugė

Основатель традиционной ярмарки, которая проходит два раза в год, Юрга-Барбора Яунишкене сказала, что в этом году из-за карантина готовились к разным сценариям, сейчас главное для организаторов - защита покупателей.
В этом году на ярмарке кроме детской одежды появится отдел одежды для взрослых и отдел разных бытовых предметов.
"На этот раз на ярмарке за символическую плату можно будет приобрести машинку для приготовления макарон, фондюшницу и даже книги", – сказала Яунишкене.
Ярмарка будет работать 16-25 апреля в Вильнюсе, в Gariūnų verslo parkas, а с 22 апреля по 1 мая в Каунасе, в Žalioji galerija.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карантин в Литве продлевают до лета, условия изменятся (14)
Правительство Литвы в четверг обсуждает продление...
"Delfi Главное": день мэров - как проходит вакцинация в Вильнюсе и Клайпеде? На вопросы отвечают Ремигиюс Шимашюс и Витаутас Грубляускас (7)
В желающих прививаться в Вильнюсе и Клайпеде...
Глава МИД Литвы: Россия должна отвести войска от границы с Украиной и вернуться к переговорам
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Министр образования Литвы: надеюсь, 1 сентября все ученики вернутся в школы (2)
Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене...
В Литве действует новый порядок: покупатель автомобиля получит специальный код (15)
Для защиты покупателя от возможного обмана в Литве...