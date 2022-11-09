В Литве открывается новый банк

С начала получения лицензии банк Finora Bank все свое внимание уделил подготовке оперативных процессов, информационных систем, комплектации персонала. Вскоре банк начнет принимать вклады жителей и кредитовать бизнес.

"Мы создаем новый банк, его цель – стать основным выбором малого и среднего бизнеса в странах Балтии. Большая часть банков основное внимание уделяет крупным компаниям. Между тем малому и среднему бизнесу труднодоступны качественные услуги широкого спектра, несмотря на то, что малый и средний бизнес - основной двигатель экономики страны. Опираясь на многолетний опыт финансирования бизнеса в странах Балтии, мы намерены улучшить доступность финансирования и сделать его привлекательным для малого и среднего бизнеса", – сказал представитель Finora Bank Вейкко Марипуу.

"Будем предоставлять услуги всем секторам бизнеса, но будем выделяться на рынке вниманием к секторам, которые часто незаслуженно не получают достаточно внимания финансовых компаний. Например, Небольшие компании творческой индустрии или технологий. Мы будем предоставлять услуги по финансированию проектов в сфере охраны окружающей среды, устойчивости и инноваций", – сказал Аурелиюс Швейкаускас, глава Finora Bank в Литве.

Новый банк будет предоставлять малому и среднему бизнесу услуги кредитования, лизинга, факторинга и банковские гарантии.