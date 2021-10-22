"Vilnius Outlet в год будут посещать около 7 млн. жителей. Мы считаем, что он станет удобным местом шоппинга не только для вильнюсцев, но и для жителей соседних городов, а Западная объездная дорога обеспечит удобное сообщение", – сказал глава Vilnius Outlet Андрюс Размус.
Помещения центра занимают площадь 72 000 кв. м. На первом этаже находятся магазины и услуги, которые требуются жителям каждый день.
На втором этаже находятся аутлет-магазины известных брендов, а на третьем - зона развлечений и досуга.
В этом центре нет обычных главных входов, все 11 входов равноценны и ведут в общие пространства.
"Центр запланирован для семей, там есть удобные пространства для детей и большая зона развлечений", – сказал Размус.
Инвестиции в ТЦ составили больше 80 млн. евро.
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