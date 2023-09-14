В Литве открылся первый в Балтии завод устойчивых строительно-реновационных конструкций

По данным представителей международной инвестиционной группы VMG, Hanner и фонда Baltic Industrial Fund II под управлением BRAITIN, на заводе стоимостью 100 млн евро планируется создать около 200 новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, а производимая на заводе продукция будет способствовать проведению "зеленого курса".
По словам акционера и инвестора группы VMG Сигитаса Паулаускаса, завод будет способствовать обеспечению надлежащей реновационной системы и поставок материалов по Литве и всему Европейскому союзу. Также, по его словам, здесь будут производиться материалы, которые заменят используемые в строительстве железобетонные и металлоконструкции.
"На данный момент злободневным вопросом, связанным с экономическими вопросами и нашей устойчивой жизнью, является реновация. Мы много говорим о реновации, но на самом деле в Литве не было ни системы, ни подходящих материалов, ни вещей, которые позволили бы нам быстро и качественно решить эти проблемы. И это касается не только Литвы, но и всего Евросоюза. Поэтому мы и полны решимости инвестировать и создавать материалы, которые приходят на смену железобетонным и металлическим конструкциям", – сказал С. Паулаускас в среду во время церемонии открытия завода.
Между тем, министр окружающей среды Симонас Гентвилас отметил, что конструкции, которые уже производятся на этом заводе, важны для сокращения выбросов цементного рынка, что немаловажно для достижения целей Европейского зеленого курса.
"У нас на восточноевропейском рынке будет завод, который будет экспортировать продукцию на рынки с более высокими стандартами и подготовит строительный сектор к гораздо более высоким стандартам. Все это происходит очень символично, ведь всего в нескольких километрах от этого завода находятся башни Акмянского цемента. Акмянский цемент в год выбрасывает почти миллион тонн эмиссий CO2. А если выбросы всей цементной промышленности считать как отдельные страны, то она заняла бы третье место в мире по выбросам CO2", — прокомментировал С. Гентвилас.
Завод будет производить брус LVL, двутавровую балку (I-joist), строительную ДСП, в дальнейшем ассортимент планируется расширить. Годовая производственная мощность нового завода составляет 120 тыс. кубических метров LVL, 15 млн погонных метров I-joist и 200 тыс. кубометров строительной ДСП.
Планируется, что продукция будет продаваться на местном рынке, кроме того, на заводе VMG Lignum Construction планируется производить продукцию для скандинавского, австралийского, североамериканского и крупнейших европейских рынков на 150 млн евро в год.