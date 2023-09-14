В Литве открылся первый в Балтии завод устойчивых строительно-реновационных конструкций

По словам акционера и инвестора группы VMG Сигитаса Паулаускаса, завод будет способствовать обеспечению надлежащей реновационной системы и поставок материалов по Литве и всему Европейскому союзу. Также, по его словам, здесь будут производиться материалы, которые заменят используемые в строительстве железобетонные и металлоконструкции.

"На данный момент злободневным вопросом, связанным с экономическими вопросами и нашей устойчивой жизнью, является реновация. Мы много говорим о реновации, но на самом деле в Литве не было ни системы, ни подходящих материалов, ни вещей, которые позволили бы нам быстро и качественно решить эти проблемы. И это касается не только Литвы, но и всего Евросоюза. Поэтому мы и полны решимости инвестировать и создавать материалы, которые приходят на смену железобетонным и металлическим конструкциям", – сказал С. Паулаускас в среду во время церемонии открытия завода.