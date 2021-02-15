В Литве открылись обновленные магазины сети Moki Veži

"Компания Moki Veži ответственно подходит к ситуации с COVID-19, мы соблюдали и будем соблюдать все требования. У нас в ассортименте есть и продовольственные товары, но не они доминируют в корзинах наших покупателей, поэтому в карантин мы не работали", – отметила представитель сети Moki Veži Эгле Гружаускене.
По ее словам, в последнее время увеличилось число заказчиков товаров по телефону и эл. почте, людей интересуют товары из отделов "сделай сам" и садоводческих товаров. Поэтому сеть откроет магазины в трех новых форматах.
"Главная наша цель – помочь клиентам избежать толчеи и распределить поток клиентов. Мы откроемся обновленными и предоставим клиентам безопасность: магазины Moki Veži малого формата (до 300 кв. м) со входом с улицы. Так мы предоставим покупателям возможность безопасно приобрести все необходимое", – сказала Гружаускене.
Она отметила, что работников отзывают из простоя и с больничных, им настоятельно рекомендуют сдать тест на COVID-19.
Delfi напоминает, что с 15 февраля в Литве открылись магазины площадью до 300 кв. м и салоны красоты.
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