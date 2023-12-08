В Литве откроются заправки латвийской сети

"Мы рады продолжить историю быстрого расширения сети и за пределами Латвии. Литовский рынок очень важен для нас, мы видим, что он важен как для бизнес клиентов, так и для частных лиц. Это первый наш шаг за пределы Латвии. Мы убеждены, что наш опыт и качество помогут заручиться доверием клиентов в Литве. Согласно нашим прогнозам, наше присутствие в Литве положительно скажется на многолетней модели расширения компании: как в деле расширения известности бренда в странах Балтии, таи и в деле расширения доступности продуктов для нынешних и будущих клиентов Virši в Литве", – сказал председатель правления Virši Янис Виба.