В Литве откроются заправки латвийской сети

"Мы рады продолжить историю быстрого расширения сети и за пределами Латвии. Литовский рынок очень важен для нас, мы видим, что он важен как для бизнес клиентов, так и для частных лиц. Это первый наш шаг за пределы Латвии. Мы убеждены, что наш опыт и качество помогут заручиться доверием клиентов в Литве. Согласно нашим прогнозам, наше присутствие в Литве положительно скажется на многолетней модели расширения компании: как в деле расширения известности бренда в странах Балтии, таи и в деле расширения доступности продуктов для нынешних и будущих клиентов Virši в Литве", – сказал председатель правления Virši Янис Виба.
Новая АЗС Virši будет площадью 314 кв. м. На АЗС также будем магазин и кафе. Здание строят по концепции АЗС Virši. АЗС и магазин будут работать круглосуточно, здесь будет и место для зарядки электромобилей.
Virši работает на рынке 28 лет. Сети Virši принадлежат 75 торговых мест, из них 73 – АЗС, в сети работают 780 человек во всех регионах Латвии.