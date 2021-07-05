По данным Реестрового центра, компания Asterman LT была учреждена 2 июля, ее уставной капитал – 30 000 евро, а ее руководитель – Анастасия Лапуцко.
Asterman занимается созданием компьютерной анимации и иллюстраций, также создает игры с виртуальной реальностью. На своем сайте компания отмечает, что у нее есть офисы в Минске, Тель-Авиве и Лондоне.
В Вильнюсе уже начала обустройство создательница World of Tanks - компания Wargaming, обещающая создать около 100 рабочих мест. Главой белорусского офиса компании в апреле стал бывший руководитель литовского агентства "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.
В прошлом году Wargaming была одной из белорусских компаний информационных технологий, которая по причине протеста против действий Александра Лукашенко объявила о переносе части деятельности в Литву.
Среди таких компаний был и созданный белорусами американский гигант информационных технологий Epam Systems, создающий приложение для женщин Flo Health, компании Coherent Solutions и Godel Technologies.
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