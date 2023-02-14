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В Литве обанкротилось предприятие Lukšių pieninė, которое принадлежало ЗАО Marijampolės pieno konservai и занималось переработкой молока, сообщает портал vz.lt.
„Lukšių pieninė“ produkcija
„Lukšių pieninė“ produkcija
© Įmonės nuotr.

Гендиректор ЗАО Marijampolės pieno konservai Хенрикас Карпавичюс сказал порталу, что для модернизации компании ранее брали кредиты из банка, однако пропали люди, которые должны были заниматься расширением бизнеса и торговлей.

"Долги не с кого взыскивать, производственные линии использовать невозможно", – сказал он vz.lt.

Delfi пытался связаться с Карпавичюсом и коммерческим директором Lukšių pieninė Жигимантасом Чутой, но пока тщетно. Если удастся получить комментарий, сообщение будет дополнено.

Согласно данным "Содры", в конце декабря в компании работали 155 человек. Среняя зарплата на бумаге составляла 1296,17 евро.

ЗАО Lukšių pieninė - дочерняя компания Marijampolės pieno konservai. Она занималась производством такой продукции, как сыр Liliputasи товары бренда Senolių.

Осенью 2022 года сообщалось, что имущество скончавшегося в 2019 году миллионера Раймондаса Карпавичюса арестовано.

Литовский верховный суд 19 октября отказался принять заявление клайпедской компании Karpis и ее дочерних компаний Marijampolės pieno konservai, Lukšių pieninė, вильнюсской Ferogama и испанской Rarkarpis с просьбой об упразднении временных мер ограничения (ареста), назначенных в декабре 2018 года.

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