В Литве обанкротилась большая логистическая компания: в ней работали 1000 человек

Об этом компания 27 сентября информировала Вильнюсскую биржу через Nasdaq.
„Судебный процесс, связанный с реструктуризацией затянулся, это вызвало неплатежеспособность компании, она утратила жизнеспособность. С учетом динамики деятельности и финансовых показателей было решено возбудить дело о банкротстве“, – сказала гендиректор Integre Trans Жана Кел.
Представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте 27 сентября сказала, что суд еще не получал заявления компании о возбуждении дела о банкротстве.
Дело о банкротстве Integre Trans 17 июля возбуждал Вильнюсский окружной суд, но по просьбе компании в августе Литовский апелляционный суд признал, что дело о банкротстве было возбуждено необоснованно.
У Integre Trans есть офисы в Литве, Польше, Франции, Германии.
В компании сейчас работают 423 человека, а в судебном иске глава компании ранее указывала, что в компании 1000 работников.
Компания указала, что ее деятельность в 2023 г. стала убыточной из-за растущей конкуренции, подорожания горючего, рост платы за дороги, высоких процентных ставок, зарплат и кризиса на рынках в Германии и Франции.