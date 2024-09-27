2024.09.27 14:36

В Литве обанкротилась большая логистическая компания: в ней работали 1000 человек

 
ru.DELFI.lt
"Integre Trans"
"Integre Trans"
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Крупная логистическая и транспортаная компания Integre Trans столкнулась с трудностями, тщетно пыталась провести реструктуризацию, поэтому сейчас в Литве возбуждено дело о ее банкротстве, пишет портал madeinvilnius.lt.

Об этом компания 27 сентября информировала Вильнюсскую биржу через Nasdaq.

„Судебный процесс, связанный с реструктуризацией затянулся, это вызвало неплатежеспособность компании, она утратила жизнеспособность. С учетом динамики деятельности и финансовых показателей было решено возбудить дело о банкротстве“, – сказала гендиректор Integre Trans Жана Кел.

Представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте 27 сентября сказала, что суд еще не получал заявления компании о возбуждении дела о банкротстве.

Дело о банкротстве Integre Trans 17 июля возбуждал Вильнюсский окружной суд, но по просьбе компании в августе Литовский апелляционный суд признал, что дело о банкротстве было возбуждено необоснованно.

У Integre Trans есть офисы в Литве, Польше, Франции, Германии.

В компании сейчас работают 423 человека, а в судебном иске глава компании ранее указывала, что в компании 1000 работников.

Компания указала, что ее деятельность в 2023 г. стала убыточной из-за растущей конкуренции, подорожания горючего, рост платы за дороги, высоких процентных ставок, зарплат и кризиса на рынках в Германии и Франции.

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