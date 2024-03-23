В Литве немцы с литовцами учредят совместную компанию: ищут до 100 работников

Новая компания будет предоставлять консультации в сфере ИТ и предоставлять решения в сфере ИТ, включая разработку программного обеспечения, стратегические консультации в сфере ИТ, поддержание платформ данных. LITIT будет фокусироваться на немецкие, австрийские и швейцарские компании и охватывать такие сферы промышленности, как автомобильная промышленность, финансовые услуги и логистика.

Гендиректор LITIT Кристина Кикалене сказала: "За последние три года мы вместе осуществили ряд успешных проектов, поэтому было целесообразным сделать еще один шаг и создать новый бренд. В новую компанию мы надеемся привлечь мотивированных высоко квалифицированных специалистов, большой потенциал которых видим в Литве".