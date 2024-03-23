В Литве немцы с литовцами учредят совместную компанию: ищут до 100 работников

Новая компания будет предоставлять консультации в сфере ИТ и предоставлять решения в сфере ИТ, включая разработку программного обеспечения, стратегические консультации в сфере ИТ, поддержание платформ данных. LITIT будет фокусироваться на немецкие, австрийские и швейцарские компании и охватывать такие сферы промышленности, как автомобильная промышленность, финансовые услуги и логистика.
Гендиректор LITIT Кристина Кикалене сказала: "За последние три года мы вместе осуществили ряд успешных проектов, поэтому было целесообразным сделать еще один шаг и создать новый бренд. В новую компанию мы надеемся привлечь мотивированных высоко квалифицированных специалистов, большой потенциал которых видим в Литве".
В октябре 2021 г. специалисты NTT Group и Reiz Tech начали осуществление общего проекта. С тех пор партнерство расширилось до 35 специалистов, предоставляющих клиентам услуги в таких сферах, как автомобильная промышленность, банковское дело, страховка и т.д.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что это еще одна история успеха, которая приведет к созданию высокооплачиваемых рабочих мест в Литве.
Планируется, что новая компания много внимания будет уделять взращиванию талантов в сфере ИТ, консультирования и управления прикладными программами. Это позволит расширить деятельность и, в случае необходимости, открыть в будущем новые офисы в Каунасе. Компания планирует сотрудничество с местными вузами для подготовки специалистов.
Гендиректор "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис подчеркнул, что не только местные, но и зарубежные таланты могут в будущем участвовать в росте компании.