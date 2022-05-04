Из-за этого наблюдаются проблемы с присоединением к э-банкингу и другим услугам, для которых нужна система Smart-ID.
Сообщается, что специалисты SK ID Solutions выясняют причину проблемы и решают ее, чтобы как можно скорее восстановить работу Smart-ID.
"SK ID Solutions приносит извинения пользователям Smart-ID, которые столкнулись с проблемами", - сказано в сообщении.
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