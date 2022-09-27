В Литве начинают включать отопление, первый – Тракай

В сообщении сказано, что отопительный сезон начнется с 28 сентября. В течение двух рабочих дней его включат во всех многоквартирных домах и учреждениях.
Сообщается, что по желанию жителей домов или других владельцев помещений отопление могут включить позже, но этот вопрос должно решить большинство жителей (50% + 1 житель).
Delfi напоминает, что обычно отопительный сезон в Литве начинается в начале или в середине октября. В 2021 году в Вильнюсе он был начат 7 октября, а в 2020 г. – 15 октября. Отопление в больницах, детских садах и школах Вильнюса в 2021 г. было включено в конце сентября.
Ранее сообщалось, что центральное отопление в столице включают, когда трое суток подряд среднесуточная температура бывает 10 градусов тепла.
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