В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям

В июле 2022 года сообщили, что стоимость договора, заключенного компанией Energijos skirstymo operatorius с поставщиком Sagecom, выросла 13,7% или на 10,5 млн. евро (до 105.496.726,92 евро с НДС).

Придется ли дороже платить и клиентам? Представитель ESO Паулюс Калмантас повторил, что в общей сложности инвестиции компании в этот проект составят 150 млн. евро.

"Эти инвестиции согласованы с Государственной службой регулирования энергетики, она установит, как и когда инвестиции включат в тариф. Инвестиции охватывают не только договор с поставщиком, но и развитие системы, их интеграцию с новой системой, расходы на установку счетчиков, управление проектами, коммуникацию", – сказал он.

Итак, ГСРС каждых полгода, устанавливая тарифы, будет решать, как в течение многих лет клиенты выплатят стоимость этих работ (150 млн.). Ранее сообщалось, что в среднем это увеличит тариф на электричество в 2022–2037 гг на 0,05 цента за кВт. Если потребитель в год расходует 1000 кВт, то за счетчик он заплатит 0,5 евро.

На сайте ESO сказано, что цена электричества состоит из нескольких составляющих. Это цена за передачу и системные услуги, услуги, отвечающие общественным интересам, составляющие услуг распределения и распределения через сени низкого и среднего напряжения. Последние две части - это доходы ESO. За электричество также платят НДС.

ESO сообщила, что подписанный с французской компанией Sagemcom Energy and Telecom SAS договор пересмотрели из-за глобальных тенденций и изменившихся обстоятельств - учли подорожание сырья из-за его нехватки, проблемы с логистикой, связанные с пандемией COVID-19, а замедление производства, связанное с вторжением России в Украину.

В результате цены на рынке электроприборов выросли на 30%.

Калмантас сказал, что первая партия разумных счетчиков уже доставлена в Литву и работы по их установке начнутся в ближайшее время.

Delfi сообщал, что менять счетчики потребителям, которые используют больше 1000 кВт/ч в год начнут с первой половины 2022 года, работы продлятся до 2026 г.

Второй этап - замена счетчиков тем, кто использует меньше 1000 кВт/ч в год - начнется в 2026 г. Всем клиентам счетчики заменят до 2037 г.

"Разумный счетчик фиксирует и передает данные с помощью безопасной и надежной связи. Данные будут поступать в информационные системы центров данных Ignitis grupė. Там их обработают и передадут независимым поставщикам, которые подготовят счета. Клиенты смогут увидеть данные на сайте ESO", – сказал Калмантас.

Ранее сообщалось, что более точные данные о расходе электроэнергии позволят независимым поставщикам лучше оценить потребности каждого потребителя и с учетом этого предлагать им наиболее подходящие услуги и планы. Разумные счетчики вводят все страны Евросоюза.

До 2025 г. 80% потребителей в Литве должны пользоваться разумными счетчиками.