В Литве начинает работу крупнейший украинский туроператор Join UP!

Компания планирует предложить около 50 направлений в Турцию, Египет и Грецию. Зимой 2022/2023 г. планируются туры в Шри-Ланку и на Занзибар.

По словам главы отделения компании в странах Балтии Гедиминаса Кериса, на рынок стран Балтии приходит не только первый украинский туроператор, но и один из успешный и опытных лидеров рынка.

"Расширение компании в Балтии планировалось уже давно, к этому шагу тщательно и ответственно готовились, согласовывали потребности с местным рынком. Из-за сложного положения оператор не работает на родине. Поэтому успешная деятельность в Балтии не только поможет экономике Украины, но и поможет сохранить рабочие места украинцев, которые сейчас борются за наше светлое будущее", – сказал Керис, заметив, что центральный офис компании работает в Риге (Латвия).

Клиенты компании получат точно такие же гарантии, как и клиенты других действующих на рынке туроператоров.

Join Up! была основана в 2010 г. и за 10 лет стала одним из крупнейших игроков на украинском рынке. Стратегический партнер компании - SkyUp Airlines.