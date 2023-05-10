Информация о скупке улиток стала появляться с конца апреля. Например, в Калтиненай (Шилальский район) за килограмм платят 80 центов, в Паневежисе - 60-70 центов, в Шакяйском районе – 60 центов.

В прошлом году цены были от 50 до 80 центов.

Скупщик из Паневежиса сказал, что в этом году улиток ему еще не приносили: "Было холодно, солнце светит, но дождей нет, поэтому улиток мало. Немного приносили, когда были дожди, но пока нет".

В Паневежисе мужчина принимает улиток, а в деревни Паневежского района ездит за ними сам. Он платит за килограмм 60 евроцентов, а постоянным поставщикам, собирающим большое количество улиток, платит по 70 центов. Размер улиток скупщик оценивает, пропуская моллюсков через специальный аппарат. если улитка из него не выпадает, значит, размер подходящий.

ПО правилам, диаметр раковины должен быть не меньше 28 мм, меньше может быть не больше 5% улиток.

Скупщик из Паневежиса продает улиток переработчикам.

Иоанна рассказала, что собирает улиток каждый год, чтобы заработать. Она уходит в поля на 3 часа, за это время после дождя набирает 37 кг улиток и получает за них около 25 евро. В прошлом году меньше чем за два месяца она собрала 350 кг моллюсков и заработала 245 евро.

В этом году улиток приносили с 20 апреля по начало мая, сейчас моллюсков нет. Один из скупщиков сказал, что переработчики платят им за моллюсков 1,10 евро.

Мясо улиток обычно отправляют в Германию, Францию, Италию или Испанию. Но местных виноградных улиток можно найти и на прилавках литовских магазинов.

Один переработчик сказал, что за сезон они скупают 100-200 тонн улиток. Крупные переработчики могут принять и миллион тонн.

Виноградные улитки – охраняемый вид в Европе. Департамент охраны окружающей среды отмечает, что собирать улиток можно лишь в определенное время, кроме того, нельзя собирать небольших улиток.

За незаконный отлов диких животных, их уничтожение физическим лицам грозит штраф от 60 до 300 евро, а юридическим – от 110 до 600 евро.