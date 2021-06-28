aA
В деревне Обяляй (Укмергской район) фермер Владас Гузялис рассказал, что серьезный сбор литовской клубники начался в начале этой недели, пишет ukzinios.
В Литве начался клубничный сезон - сколько просят за ягоды в самих хозяйствах
© Shutterstock

Первую клубнику, которая росла в теплице, собирают с 16 июня (в прошлом году это было 9 июня).

Гузялис сказал, что оптовая цена на клубнику в его хозяйстве такая же, какой была год назад – 2–2,5 евро за килограмм.

В торговых точках у дороги розничные торговцы ягоды продают по 5 евро за кг, на рынке - по 4 евро.

Те, кто хочет сэкономить, могут приехать в хозяйство Гузялиса и набрать ягод самостоятельно по 1,5 евро за кг.

При этом, никто не проверяет, сколько ягод люди съедают во время сбора ягод. V.

Гизялис в Укмерге – один из крупнейших фермеров, специализирующихся на выращивании клубники во всей Литве. Клубника у него в хозяйстве занимает 10 га. Он выращивает ягоды почти 30 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

На рынках появилась литовская клубника и земляника (12)

Лето - время свежих местных ягод и овощей, поэтому...

На рынках Литвы торгуют греческой клубникой, но уже известно, сколько будет стоить литовская (61)

Весна в этом году опаздывает на 2-3 недели, поэтому...

Где дешевле: сравнение цен на продукты в Риге, Вильнюсе и Таллинне (7)

Самые дешевые продукты питания, если сравнивать цены в...

Фермер продает клубнику по евро, но есть условие (10)

Совсем необязательно отдавать за килограмм клубники...

TOP новостей

Карантин в Литве с четверга отменен, какие ограничения останутся? (36)

Правительству Литвы предложили отменить действие...

С понедельника меняются правила: какие перемены ждут (14)

С понедельника, 28 июня, меняются правила. 13 европейских...

Цены на отдых в Ниде: даже ночлег в 8-местной комнате с незнакомыми людьми обойдется недешево (8)

Нида – самый дорогой и очень популярный литовский...

Журналист рассказал о своих впечатлениях от капсульного отеля в Клайпеде (49)

Небольшие капсульные отели появились в Японии , потом...

Очереди в Regitra не уменьшаются, началась торговля местами (4)

Водители больше 1,5 месяцев стоят в очередях около...