На одном пространстве – критика Путина и секреты о том, на чем в интернете можно заработать миллионы

Виновника жестокой войны в Украине Владимира Путина критикуют во всем мире, но больше всего критики слышится от оппозиционеров. Известный соратник Алексея Навального, экономист, эксперт в сфере энергетики и политический деятель, активно борющийся против террористической власти Путина Владимир Милов и бывший адвокат Надежды Савченко, российский правозащитник Марк Фейгин сегодня на конференции LOGIN в зале Trailblazed by Salesforce расскажут, что происходит в голове у главаря убийц украинцев. Участники дискуссии убеждены: они слишком хорошо знают Россию и могут ясно сказать, чего она хочет и добивается.

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Фейгин подключится к обсуждению онлайн из соображений безопасности. Несмотря на это, в этой дискуссии должны принять участие все, кто хочет услышать о планах Кремля и узнать последние новости о войне России в Украине.

Здесь же на фестивале в 4-м зале Powered by Pigu.lt сегодня выступит сестра супермодели Кейт Моос Лотти Мосс. Она намерена завоевать весь мир, как это когда-то удалось сделать ее старшей сестре. Сегодня по популярности она уже нагоняет Кейт. Только ее популярность иная – через платформу социальной сети OnlyFans. Это платформа, на которой создатели разного содержания выставляют свои фото и видео, делятся прямыми трансляциями и получают деньги от подписчиков.

Мосс продает здесь свое нижнее белье, предлагает общение и специальное содержание для последователей. В 2022 году Лотти заработала на этом больше 1 миллиона фунтов стерлингов, сообщает UK Daily News.

Сегодня Лотти приехала в Литву, чтобы рассказать о своем успехе, который стоил очень дорого.