2024.09.06 11:16

В Литве на рынке недвижимости в августе зафиксирован рост

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Август отметился ростом продаж объектов недвижимости всех категорий. По данным Центра реестров, в этом году по количеству продаж объектов недвижимости более благоприятная ситуация была только в мае.

„Август стал вторым месяцем подряд и третьим в этом году, когда рынок недвижимости превысил символическую отметку в 10 тысяч зарегистрированных сделок с недвижимостью. Последний месяц лета также сократил отставание от прошлогоднего общего результата. В целом по количеству зарегистрированных сделок с недвижимостью лето этого года уже не отстало от аналогичного прошлогоднего периода“, – сказал аналитик данных Центра реестров Паулюс Рудзкис.

Сообщается, что за восемь месяцев текущего года в Литве было зарегистрировано 71,6 тыс. объектов недвижимости, переданных по сделкам купли-продажи. Это на 5 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, августовские продажи за год выросли почти на 5 проц. – до 10,4 тыс., говорится в сообщении.

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Delfi
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