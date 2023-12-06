В Литве на реновацию многоквартирных домов выделено 192 млн евро из средств ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Министерство финансов, Министерство окружающей среды и ЗАО Investicijų ir verslo garantijos (Инвестиционные и бизнес-гарантии, Invega) подписали соглашение о дополнении Фонда модернизации многоквартирных домов. На реновацию многоквартирных домов выделено 192 млн евро средств из инвестиционных фондов Европейского союза (ЕС) периода финансирования 2021-2027 годов. Планируется также, что Invega дополнительно привлечет в фонд более 700 млн евро в течение следующих 5 лет.

Как указывается в сообщении Министерства финансов, программа реновации (модернизации) многоквартирных домов существенно способствует достижению цели Литвы по эффективному использованию энергоресурсов и снижению воздействия на окружающую среду, обеспечивая непрерывное финансирование.

Фонд модернизации многоквартирных домов, который с 2015 года предоставляет льготные кредиты на реновацию многоквартирных домов, уже инвестировал более 400 млн. евро в проекты, направленные на повышение энергоэффективности и условий жизни.

В Литве уже обновлено более 3,5 тыс. многоквартирных домов – это около 12% всех многоквартирных домов, подлежащих реновации.

В настоящее время в стране реализуется около 1,3 тыс. проектов модернизации.

Планируется, что к 2050 году количество обновленных многоквартирных домов в стране достигнет 30 тыс., а потребление первичной энергии после модернизации и трансформации энергетического сектора снизится на 51%.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии