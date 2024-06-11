2024.06.11 13:56

В Литве на прошлой неделе цена на электроэнергию снизилась на 4%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Электричество
Электричество
ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 4 проц. и составила в среднем 95,25 евро/МВтч. Аналогичное изменение цен на электроэнергию произошло в Латвии и Эстонии, сообщает Elektrum Lietuva.

Цены, предлагаемые жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, остались на уровне предыдущей недели. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 23,991 центов/кВтч, в случае ее фиксации на 14 месяцев.

Средняя стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 1 проц. до 27,26 евро/МВтч. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool незначительно выросло – до 6 545 ГВтч, а объемы производства, наоборот, несколько сократились – до 7 393 ГВтч.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 1 проц. и составило 474 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 1 проц., – до 213 ГВтч, в Латвии – сократилось на 2 проц., – до 106 ГВтч, в Эстонии оно также сократилось – на 4 проц. до 128 ГВтч.

Совокупный объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 4 проц. – до 273 ГВтч. При этом, по сравнению с минувшей неделей, производство электроэнергии в Литве выросло на 9 проц., – до 136 ГВтч, в Латвии – сократилось на 11 проц. до 41 ГВтч, выработка электроэнергии в Эстонии выросла на 5 проц. – до 96 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии в общей сложности произвели 61 проц. требуемого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 64 проц., в Латвии – 38 проц., в Эстонии – 75 проц. объема электроэнергии, требуемого стране.

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