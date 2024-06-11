В Литве на прошлой неделе цена на электроэнергию снизилась на 4%

Средняя стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 1 проц. до 27,26 евро/МВтч. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool незначительно выросло – до 6 545 ГВтч, а объемы производства, наоборот, несколько сократились – до 7 393 ГВтч.

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю сократилось на 1 проц. и составило 474 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве, по сравнению с предыдущей неделей, выросло на 1 проц., – до 213 ГВтч, в Латвии – сократилось на 2 проц., – до 106 ГВтч, в Эстонии оно также сократилось – на 4 проц. до 128 ГВтч.