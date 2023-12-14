В Литве на продвижение авиарейсов и открытие новых направлений в этом году выделят 3 млн евро

"Мы стремимся расширить географию полетов за счет обеспечения удобных стыковок с основными транзитными аэропортами. Совместно с Министерством экономики и инноваций и Вильнюсским городским самоуправлением мы сосредоточили усилия на целенаправленной работе и в ближайшие годы предусмотрели на эти цели до 10 млн евро, эти средства будут направлены на обеспечение спроса и предложения полетов. Мы надеемся, что это поможет развитию туризма, привлечению новых инвестиций и в целом обеспечит более высокую экономическую отдачу", - сказал министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.
Совместным указом министров транспорта, экономики и инноваций утверждены приоритетные направления, важные для делового и въездного туризма, среди которых такие города, как Гамбург, Дюссельдорф, Лиссабон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Лондон, Амстердам, Париж, Берлин, Варшава, Краков и другие.
Литовские аэропорты уже начали переговоры с авиакомпаниями о полетах по стратегическим маршрутам и продвижении рейсов и намерены использовать все меры, в том числе модель разделения рисков, совместимую с принципами государственной помощи.
С 1 октября по модели партнерства с разделением рисков польская авиакомпания LOT выполняет регулярные рейсы из Вильнюса в Лондон-Сити.
В конце октября Министерство коммуникаций и транспорта, министерство экономики и инноваций и Вильнюсское городское самоуправление подписали соглашение о продвижении маршрутов, важных для делового и въездного туризма.
Целью соглашения является объединение и координация возможностей различных институтов для обеспечения устойчивых полетов и пассажиропотоков по стратегическим направлениям.