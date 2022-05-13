"Сегодня члены ассоциации обязали меня коротко информировать о ситуации в строительном секторе", – сказал он на пресс-конференции.

"Необходимости в этой пресс-конференции не было бы, если бы была реакция, адекватные действия в решении сложившейся в строительном секторе ситуации. Во-первых, скажу, что было обращение в связи с изменениями в строительстве в мае 2021 года. Год назад мы рассылали документы и информировали о сложившейся ситуации, о значительном росте цен на стройматериалы и сырье. О том, что нужны решения для этой ситуации в нашем строительном секторе, в публичных проектах.

Надо сказать, что мы обращались к самым высокопоставленным чинам, к премьер-министру, в Комитет по бюджету и финансам, в Комитет экономики, практически во все министерства, которые осуществляют какие-то строительные проекты.

Подорожание строительства связано с постпандемическим ростом экономики, с вмешательством в закупку сырья крупных стран - Китая и США. Наверное, с ожиданиями роста инфляции. (...) я должен сказать, что некоторые материалы подорожали на 200%, металлы – на 100%, древесина и изделия из нее – больше чем на 100%, то же самое и с материалами для утепления", – сказал президент ассоциации.

Он прибавил, что опытные строительные компании знают, что такое остановка проекта.

"Сегодня я сообщаю, что с 12 ч. на многих государственных объектах работы будут остановлены. Это символическая акция, ее цель - обратить внимание на проблемы, которая нуждается в решении, нельзя этого откладывать. Это не только проблема подрядчика, это проблема покупателей услуг, это проблема нашего государства, остановка проектов может превратиться в символический футбольный стадион, который строили и не достроили. Когда-то инвестировали больше 100 млн. литов. Сегодня эти миллионы превратились в бетонный мусор", – сказал он.

Гедвилас напомнил и о проблеме Вильнюсской когенерационной электростанции.

"Тогда мнение наших экспертов не приняли во внимание, сказали, что быстро закончат проект. Я говорил, что нет гарантий, наш опыт подсказывает, что это не произойдет. Этого и не было, вильнюсцы дорого платили за отопление, и сегодня еще неясно, когда завершатся работы. Сейчас мы стоим на стройке, где хотелось бы перерезать ленту, но этого сделать нельзя. Нужны финансы для завершения проекта (...). Нужно достроить и стратегические проекты", – напомнил он.

"Горько слышать, когда покупающая услугу сторона, имея на руках гарантийные предложения, решают, кто победит в конкурсе целых 3-6 месяцев. Потом говорят, решение принято и предлагают подписать договор. А подрядчик указывает, что цены за это время изменились. Согласно Гражданскому кодексу, если условия значительно изменились, можно вести переговоры и мирно разойтись, не пытаясь списать со счета подрядчика сумму гарантийного предложения. Но мы слышим о нечестном поведении покупателей услуг, они делают вид, будто на рынке все хорошо. В результате наблюдаются проблемы со строительством стратегических объектов", – сказал он, рассказав о проекте Litgrid.

"Конкурс состоялся. Когда подрядчик сказал, что затянули с решением, и цены из-за войны в Украине изменились, надо решать - индексируем цены или расходимся мирно. Деньги будут списаны, а стратегический проект - соединение Литвы с ЕС - снова отложат", – привел пример Гедвилас.

Он заметил, что та же ситуация и с закрытием АЭС – стратегические средства могут не использовать.

Сообщалось, что цель акции #stabdomestatybа - обратить внимание правительства и подчиненных ему ведомств на нежелание принимать какие-то действия в связи с сильным ростом цен на сырье и стройматериалы и промедление в решении важных вопросов, которые могли бы защитить подрядчиков от убытков в ходе выполнения начатых проектов.

Если правительство не будет координировать действия для решения проблемы, в ближайшее время может остановиться работа на 150 государственных объектов во всей Литве, их общая стоимость – больше 300 млн. евро.