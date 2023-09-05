В Литве на минувшей неделе подорожали природный газ и топливо, а электроэнергия и биотопливо – подешевели

С 28 августа до 3 сентября в Литве средняя цена на электроэнергию составила 111,8 евро/МВтч и была на 21,6 проц. ниже, чем на предыдущей неделе.
Цены на электроэнергию снизились во всем регионе Балтийского моря, за исключением Швеции. В Латвии цены остались идентичными литовским – они снизились со 142,6 евро/МВтч до 111,8 евро/МВтч (на 22,7 проц.), в Эстонии оптовые цены на электроэнергию снизились на 28,9 проц. – со 153,4 евро/МВтч до 109,1 евро/МВтч. В шведской зоне SE 4 цены выросли на 31,2 проц. – до 71 евро/МВтч. В Финляндии цены снизились – со 145,6 евро/МВтч до 92,7 евро/МВтч, или на 36,4 проц., в Германии они снизились на 12,4 проц., до 106,7 евро/МВтч, а в Польше оптовая цена на электроэнергию снизилась на 9,5 проц. – до 117,2 евро/МВтч, сообщает ЛАЭ.
Общий объем производства электроэнергии в Литве по данным на 28 августа – 3 сентября, по сравнению с предыдущей неделей, сократился на 6,8 проц. и составил 102,4 ГВтч. За неделю, по данным ЛАЭ, Литва произвела 48 проц. от общего объема необходимой стране электроэнергии.
За неделю природный газ подорожал. В торговой точке TTF в Нидерландах средняя цена, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 2,6 проц. – с 34,4 евро/МВтч до 35,3 евро/МВтч. Несмотря на подорожание газа на отчетной неделе, судя по последним фьючерсам на природный газ, его цены на предстоящий год прогнозируются на 4–5 евро/МВтч ниже, чем предполагалось неделю назад. Объем газа в европейских газохранилищах в настоящее время достигает 93,2 проц., а уровень заполнения Инчукалнского газохранилища составляет около 83,4 проц.
С 28 августа до 3 сентября Клайпедский СПГ-терминал работал на 82 проц. мощности. Через Клайпедский терминал в Литву импортировано 504,6 ГВтч природного газа (на предыдущей неделе – 508,1 ГВтч). Из Польши было получено 10,5 ГВтч природного газа. В Латвию поступило 361 ГВтч этого природного газа (на предыдущей неделе – 335 ГВтч). В Литве потребление газа за неделю сократилось на 25 проц., сообщает ЛАЭ.
Цены на биотопливо в Литве за отчетную неделю были на 1 проц. ниже, чем на предыдущей неделе, и составили 19,31 евро/МВтч. Кроме того, впервые в этом году биотопливо в Литве оказалось самым дешевым в странах Балтии. Средняя цена на бензин в Литве (1,59 евро/л) по-прежнему выше средней цены на дизельное топливо (1,53 евро/л).
За отчетный период средние цены на бензин выросли на 0,2–1,2 проц. во всех сравниваемых странах. Как сообщается в пресс-релизе ЛАЭ, средние цены на дизельное топливо также выросли во всех сравниваемых странах – на 0,5–1,3 проц.