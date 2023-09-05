В Литве на минувшей неделе подорожали природный газ и топливо, а электроэнергия и биотопливо – подешевели

С 28 августа до 3 сентября в Литве средняя цена на электроэнергию составила 111,8 евро/МВтч и была на 21,6 проц. ниже, чем на предыдущей неделе.

Цены на электроэнергию снизились во всем регионе Балтийского моря, за исключением Швеции. В Латвии цены остались идентичными литовским – они снизились со 142,6 евро/МВтч до 111,8 евро/МВтч (на 22,7 проц.), в Эстонии оптовые цены на электроэнергию снизились на 28,9 проц. – со 153,4 евро/МВтч до 109,1 евро/МВтч. В шведской зоне SE 4 цены выросли на 31,2 проц. – до 71 евро/МВтч. В Финляндии цены снизились – со 145,6 евро/МВтч до 92,7 евро/МВтч, или на 36,4 проц., в Германии они снизились на 12,4 проц., до 106,7 евро/МВтч, а в Польше оптовая цена на электроэнергию снизилась на 9,5 проц. – до 117,2 евро/МВтч, сообщает ЛАЭ.