В Литве на аналогичной корзине товаров в разных торговых сетях можно сэкономить почти 5,5 евро

Тогда как средняя стоимость корзины товаров, купленной в Rimi и Iki, превысила 38 евро, а самой дорогой оказалась торговая сеть Norfa, так как средняя стоимость корзины товаров составила почти 41 евро.

Дешевле всего товары обошлись в двух торговых сетях – Lidl и Maxima: средняя стоимость товаров, зафиксированная в Lidl, составила почти 36 евро, а в Maxima приблизилась к 37 евро.

В ходе этого исследования, выбрав самые дешевые потребительские товары, удалось сэкономить более 5 евро. Самая низкая цена приобретенной корзины товаров составила 35,69 евро – в магазине Lidl, а самая высокая цена корзины аналогичных товаров – 40,99 евро в магазине Norfa.

Для покупок была выбрана корзина из 26 самых дешевых потребительских товаров, выбранных из разных продовольственных категорий: молочные продукты, мясо, продукты зернового происхождения, бакалея, фрукты и овощи, напитки.

Как сообщает SeeNext, в ходе исследования, проведенного 19 марта, тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей Вильнюса и Каунаса – Iki, Lidl , Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper.

Самые дешевые напитки были в торговых сетях Iki, Lidl и Maxima – по 8,82 евро, а самая высокая цена на эту категорию товаров зафиксирована в торговой сети Norfa – 12,44 евро.

В категории напитков цены на товары различались больше всего – более чем 3,5 евро.

Самая низкая цена на фрукты и овощи была зафиксирована в торговой сети Lidl – 2,29 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 3,07 евро, разница цен составила 0,78 евро.

Самые дешевые молочные продукты можно было приобрести в торговой сети Lidl за 7,26 евро, а самые дорогие в торговой сети Iki – 8,64 евро, поэтому разница в цене составила 1,38 евро.

В ходе исследования было замечено, что самая большая разница в ценах возникла в трех категориях – молоко, фрукты и ​​овощи, напитки.

По данным исследования SeeNext, сгруппировав купленные товаров по их типам выяснилось, в каких магазинах конкретный товар стоит дешевле всего.

Самые низкие цены на зерновые продукты в этом месяце были в торговых сетях Iki, Lidl, Maxima и Rimi – по 3,18 евро, а самая высокая цена на эту группу продуктов зафиксирована в сети Norfa – 3,26 евро.

Дешевле всего мясные продукты можно было купить в торговых сетях Lidl и Rimi – 10,02 евро. Дороже продукты этой категории стоили в торговой сети Iki – 10,36 евро.

В категории остальных продуктов корзины, состоящей из темного шоколада, сахара, яиц и подсолнечного масла, замечено, что меньше всего за них пришлось заплатить в торговой сети Norfa – 4,07 евро, а больше всего в торговой сети Rimi – 4,52 евро.