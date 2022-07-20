В Литве может не остаться водителей автобусов

Кроме того, сейчас большая часть водителей автобусов и троллейбусов - люди старше 50 лет.

Водители считают, что молодежь не хочет выполнять эту работу из-за низких арплат и большой ответственности.

Эгидиюс проводит за рулем автобуса 8 часов (перерыв полчаса).

"А что делать. Воровать я не умею, в парламент не выбирают, остается работа водителя", – сказал Эгидиюс Прибушаускас.

52-летний водителей работает 8, а иногда и 12 часов в день.

"Мне до пенсии 13–14 лет. Я не знаю, возможно ли столько здесь проработать. Ты везешь людей, а не на лошади через поле скачешь. Ответственность, чем старше человек, тем хуже реакция", – сказал Эгидиюс.

В Паневежском автобусном парке большинству водителей больше 50 лет, половине - больше 60. Самому старшему - 70.

"Средний возраст водителей - 57 лет, большая часть - старшего возраста. Что касается молодежи, то в последние несколько лет не было тех, кто сдавал бы на права водителя автобуса", – сказал глава Паневежского автобусного парка Арнольдас Гражис.

Не хватает водителей и в Вилкавишкском автобусном парке. Его директор сказал, что из положения выходят, увеличивая нагрузку на имеющихся работников. А молодежь не рвется за руль автобуса.

"Их ожидания неадекватны зарплате. Нашу основную часть дохода "съедает" топливо, работодатель платил бы больше, но мы не можем поднимать цены, когда нам заблагорассудится", – сказал директор Вилкавишкского автобусного парка Марюс Ясайтис.

По данным Ассоциации перевозчиков пассажиров, во всей Литве сейчас не хватает 1000 водителей автобусов и троллейбусов.

"Потребность резко увеличилась после пандемии, до пандемии такой нехватки не было. А во время пандемии, когда пассажирские перевозки сократились, многие водители ушли работать в другие сферы", – сказал глава ассоциации Гинтарас Накутис.

Одни водители ушли в сферу ремонта дорог, другие в строительный сектор или стали курьерами, за руль автобуса после пандемии они не вернулись.

"Приходится корректировать расписание, реже ходят автобусы, особенно летом, когда многие идут в отпуск", – сказал Накутис.

Водитель и глава профсоюза водителей Эгидиюс сказал, что привлечь новые кадры сложно из-за невысокой зарплаты сложно. Кроме того, это ответственная работа. "На руки" водитель получает 800, иногда 850 евро.

"Семье не хватает, а что делать молодым? У них кредиты. Мы, что постарше, купили ботинки и год в них ходим, а молодежи нужен отдых, развлечения", – сказал Эгидиюс.

Сейчас рабочая группа решает эту проблему. Если ничего не будут делать, через 5-10 лет водителей автобусов в Литве не останется.