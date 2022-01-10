В законе о налоге на регистрацию автомобилей указано, что размер налога индексируется ежегодно. Это делают в конце календарного года, применяя коэффициент индексации. Он зависит от индекса потребительских цен, который представляет Департамент статистики.

Размер налога увеличится с 1,46 до 58,32 евро. Точный размер зависит от выбросов CO2 и вида горючего. Например, если выбросы CO2 бензинового авто составляют 141 г/км, то размер налога составит 30 евро. После того, как применяется индекс потребительских цен - 1,108, налог составляет 33,24 евро, т.е. налог будет на 3,24 евро больше.

Все обновленные размеры налога можно найти в таблице:

Automobilių registracijos mokesčio dydžiai © Regitros nuotr.

В прошлом году размер налога увеличился на 0,03-1,08 евро.

Напомним, что надо платить налог на регистрацию только легковых автомобилей, если выбросы CO2 превышают 130 г/км. Его платят при первой регистрации авто, т.е., когда регистрируют новый автомобиль или автомобиль, привезенный из-за границы. Кроме того, налог надо платить каждый раз при смене владельца авто.