Мобильное приложение Mylimiausia доступно на Google Play и App Store.

"Дисконтной картой Mylimiausia сейчас пользуются больше 1,7 млн. человек. Некоторые люди, которые пользуются платежными картами банка SEB, уже пользуются цифровыми картами, включая дисконтные. Мы хотим развивать потенциал электронных услуг, чтобы клиентам было удобнее. Есть свои пользователи и у пластиковых карт, поэтому мы обновили формат карты Mylimiausiа", – сказала представитель проекта дисконтной карты Mylimiausia Вилия Юркенене.

Она предупредила, что пластиковые карты старого образца с 10 января 2023 год не будут обслуживать.

Юркенене сказала, что можно прислать мобильное приложение, используя прежние данные, тогда все деньги со старой карты перейдут на новую. В кассе будут считывать QR код виртуальной карты.

"Будет удобно использовать карту в смартфоне, вы ее не потеряете, она не будет занимать место в кошельке. Кроме того, выбрав виртуальную версию, вы не будете увеличивать спрос на пластик", – заметила специалист.

Пластиковые карты бесплатно можно будет до 10 января поменять в ресторанах Čili pizza, аптеках Gintarinės vaistinė и на заправках Circle K.

Сейчас дисконтная карта Mylimiausia действует в 239 аптеках Gintarinės vaistinė, 25 ресторанах Čili Pizza, 95 АЗС Circle K. SEB банк выдает банковскую карту SEB Mylimiausia Mastercard и дисконтную карту в одном варианте.