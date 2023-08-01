В Литве меняется порядок выплаты суточных и командировочных расходов

После вступления в силу этого изменения часть суточных будет выплачиваться организатором мероприятия, а суточные, выплачиваемые работодателем совместно с организатором мероприятия, не могут быть меньше, чем конкретно рассчитанные командировочные по государству. В случае выплаты организатором мероприятия всех суточных, начисленных за конкретную командировку в соответствии с установленными размерами, работодатель не будет обязан их выплачивать.
Отныне, если в день командировки посещается несколько стран, будут выплачиваться средние суточные, рассчитанные по размерам, установленным для этих стран. Такая система не будет применяться при прибытии в другую страну транзитом или стыковочным рейсом.
Также с данным изменением больше не действует правило, согласно которому работнику, обеспеченному питанием во время командировки, по решению руководителя учреждения или уполномоченного им лица могли выплачиваться суточные до 100 проц. размера, определяемого для того государства, что позволяло работодателям заявлять, что полностью обеспеченному питанием работнику могут быть выплачены суточные в размере нуля. После отмены этого правила работнику должны выплачиваться суточные в размере от 50 до 100 проц. размеров, определенных в конкретном государстве, в зависимости от порядка, установленного работодателем в коллективном договоре или внутреннем правовом акте предприятия.
Суточные также должны быть выплачены, если командировка приходится на выходной или праздничный день.