В Литве меняется порядок выплаты суточных и командировочных расходов

После вступления в силу этого изменения часть суточных будет выплачиваться организатором мероприятия, а суточные, выплачиваемые работодателем совместно с организатором мероприятия, не могут быть меньше, чем конкретно рассчитанные командировочные по государству. В случае выплаты организатором мероприятия всех суточных, начисленных за конкретную командировку в соответствии с установленными размерами, работодатель не будет обязан их выплачивать.

Отныне, если в день командировки посещается несколько стран, будут выплачиваться средние суточные, рассчитанные по размерам, установленным для этих стран. Такая система не будет применяться при прибытии в другую страну транзитом или стыковочным рейсом.