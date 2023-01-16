В Литве меняется порядок покупки нового жилья, прогнозируется рост цен

До сих пор покупатели могли приобретать жилье, завершенное на 85% или больше. Точнее, с частичной отделкой. С января жилье должно быть полностью завершенным.

Покупатели жилья знают, что сначала покупатель подписывает с компанией предварительный договор, платит аванс. По словам Гедвилене, пока этот первый шаг из законодательства убрать не получается, однако она сказала, что этот документ клиенты должны оценивать, как инвестирование своих средств в обещания компании закончить объект. Чтобы изменить предварительный договор, надо менять Гражданский кодекс.

"Мы уже говорили об этом, поскольку предварительный договор не гарантирует, что человек получит жилье. Поэтому обсуждаем поправки к Гражданскому кодексу, но есть разные мнения. Поэтому пока предварительный договор остается, но мы хотим, чтобы люди поняли: предварительный договор это по сути кредитование проекта. Человек своими финансами участвует в осуществлении проекта, но не получает никаких прав на жилье. Важно, чтобы человек знал о своих правах и обязанностях", – подчеркнула Гедвилене.

Строительные компании новый закон встретили с беспокойством. Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что из-за таких перемен в первую очередь увеличатся расходы компаний. Кроме того, по его словам, такой закон ограничивает конкуренцию, поскольку право на завершение проекта получают крупные игроки на рынке.

"Компании не смогут продать жилье законченное на 80-95%, небольшим компаниям может быть непросто завершить проект, это означает более длительно кредитование, значит, придется платить больше процентов, а деньги вернутся позже. Части небольших компаний придется балансировать на грани прибыльности, это может стать тяжелым бременем", – сказал Статулявичюс.

Он заметил, что все свои текущие и будущие расходы компании перекладывают на плечи покупателей, значит, жилье подорожает.

"По нашим подсчетам, в таком случае жилье подорожает на 400-500 евро за кв. м. Нужна вентиляция, система отопления, рекуператор и т.д., значит, конечная цена вырастет. Кроме того, для 100% завершенности нужно оштукатурить стены, постелить полы, вставить двери, повесить лампочки, оборудовать уборную и т.д. А человек, который хочет индивидуальной отделки, все это выбросит и будет делать заново", – сказал Статулявичюс.

По его словам, новый регламент рискован - некоторые компании не смогут за свой счет завершить проект, а жители все равно будут бронировать жилье еще в стадии чертежа, это не запрещается, поэтому растет вероятность того, что жители лишатся своих средств.

Статулявичюс считает, что из-за нового порядка снова вырастут цены.

"Вопрос в том, сможет ли вообще покупатель получить такой кредит, ведь и сейчас уже не все могут взять ипотеку, если брать нынешние цены, то среднее жилье подорожает еще на 15 000 евро и больше, это значительная сумма", – сказал он.

Однако аналитик Арнольдас Антанавичюс видит в новом порядке плюсы. "В таком случае это окончательная стоимость, человеку не надо несколько раз ходить в банк, делать оценку и т.д. Кроме того, потребуется меньше своих денег, поскольку уже будет отделка. Людям, у которых немного денег, и сейчас компании предлагали покупать варианты с полной отделкой, тогда людям не нужно было думать о финансировании отделки", – сказал он.

Эксперт считает, что у покупателей проблем в связи с новым порядком быть не должно, просто некоторым покупателям придется менять привычки, смириться с тем, что отделку сделают до продажи.

Правда, Антанавичюс рекомендует следить за рынком, по его мнению, могут появиться попытки обойти это требование.

"На практике есть примеры того, что завершение на 100% не означает, что здание достроено и полностью оборудовано. Раньше бывало такое, что компания отмечает 100%, а потом делают отделку. Это можно обойти, конечно, нелегально", – заметил эксперт.

Он рекомендует не бояться разговоров о подорожании недвижимости, поскольку в случае самостоятельной отделки и дополнительных кредитов на это, окончательная стоимость такая и получается.