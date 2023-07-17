В Литве - крупнейший сахарный завод в странах Балтии: пессимистические новости о ценах

По словам Э. Адомавичене, у группы есть сахарные заводы в разных странах Европы, но если говорить только о странах Балтии, то у наших соседей таких заводов нет. Оба завода были основаны в Литве – в Кедайняй и Мариямполе.

Когда мы побывали в гостях, директор пояснила, что датчане в настоящее время владеют почти 75% акций компании в Литве. В странах Балтии всего потребляется около 180 тыс. тонн сахара в год. Завод в Кедайняй производит около 120 тыс. тонн, производство в Мариямполе достигает еще 35-40 тысяч тонн. Частично продукции не хватает, поэтому сахар импортируется в страны Балтии, поэтому рынок в странах Балтии можно назвать дефицитным.

Осенью - очереди фермеров

"Здесь мы производим белый сыпучий сахар в различных упаковках, а также экологичный сахар, а также фасуем тростниковый сахар, который импортируется", — рассказывает генеральный директор предприятия в Кедайняй.

Руководитель объясняет, что этот рынок специфичен.