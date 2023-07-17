В Литве - крупнейший сахарный завод в странах Балтии: пессимистические новости о ценах

По словам Э. Адомавичене, у группы есть сахарные заводы в разных странах Европы, но если говорить только о странах Балтии, то у наших соседей таких заводов нет. Оба завода были основаны в Литве – в Кедайняй и Мариямполе.
Когда мы побывали в гостях, директор пояснила, что датчане в настоящее время владеют почти 75% акций компании в Литве. В странах Балтии всего потребляется около 180 тыс. тонн сахара в год. Завод в Кедайняй производит около 120 тыс. тонн, производство в Мариямполе достигает еще 35-40 тысяч тонн. Частично продукции не хватает, поэтому сахар импортируется в страны Балтии, поэтому рынок в странах Балтии можно назвать дефицитным.
Осенью - очереди фермеров
"Здесь мы производим белый сыпучий сахар в различных упаковках, а также экологичный сахар, а также фасуем тростниковый сахар, который импортируется", — рассказывает генеральный директор предприятия в Кедайняй.
Руководитель объясняет, что этот рынок специфичен.
"Мы покупаем свеклу у фермеров со всей Литвы, в основном из Кедайняй, Панявежиса, Шяуляй, Мариямполе, но у нас также есть несколько производителей свеклы из Латвии», — говорит она и подсчитывает, что общее количество поставщиков составляет около 156. «Каждый из них очень важен для нас, ибо для нас было бы большой роскошью носить воду издалека. Сахарная свекла почти на 80% состоит из воды, и только на 18 %- сахар", - говорит она и подсчитывает, что из 7 тонн свеклы получается 1 тонна сахара.
Закупочные цены на сахарную свеклу варьируют. Э. Адомавичене заметила, что компания должна постоянно следить за тенденциями и предлагать фермеру такую цену, чтобы ему было выгоднее выращивать свеклу, чем зерно. «Пока сложно сказать, какой будет урожай в этом году. До осени еще далеко, хотя засуха и мороз, вероятно, нанесли ущерб. В данный момент свекла набирает массу, а актуальный для нас сахар будет накапливаться осенью, поэтому важно, чтобы в это время было солнечно", — говорит она.
Э. Адомавичене говорит, что были такие сценарии, когда местного урожая не хватало для производства необходимого количества сахара, тогда компании помогали другие предприятия группы. Говоря обо всем рынке Евросоюза, она утверждает, что в настоящее время избытка сахара нет.
"Существует жесткий баланс, но важно понимать, что потребление сахара достаточно стабильно", — уточняет она и говорит, что пандемия COVID не повлияла на потребление.
В России и Беларуси компания не работала и до войны, поэтому произошедшие события не оказали большого влияния, за исключением шока цен на энергоносители.
"Счета впечатляли. Счета за электричество и газ выросли от 5 до 10 раз, в зависимости от месяца. Мы не привыкли к таким суммам. К счастью, нам удалось зафиксировать часть цены", — вспоминает гендиректор.
Бесплатный сахар для работников
По оценке Э. Адомавичене, в настоящее время на предприятии в Кедайняй работает около 216 сотрудников, а еще несколько десятков работают в сервисном центре в Каунасе. Директор фабрики Арвидас Пряткялис добавляет, что сейчас найти сотрудников не так сложно, как год назад.
"В прошлом году у нас была большая проблема. В этом году уровень безработицы в Литве немного вырос, я думаю, поэтому люди по-другому смотрят на возможности трудоустройства, больше ценят рабочие места", - сказал он.
Директор добавляет, что компания платит сотрудникам больше минимальной заработной платы.
"У нас средняя зарплата приближается к 2 тыс. евро на бумаге», — говорит она и поясняет, что Литва еще не стала слишком дорогой для компании с датским капиталом. «Они видят нашу инфляцию, наш уровень жизни. Реагируют адекватно. Все упирается в эффективность. Зарплаты в Дании выше, но там, возможно, все более автоматизировано, мы тоже повышаем уровень роботизации", — говорит директор.
На вопрос, о том, покупают ли сотрудники, работая на крупнейшем сахарном заводе, в магазине, оба смеются.
"Мы и покупаем, но два раза в год сотрудники получают сахар бесплатно", — говорит директор и рассказывает, что накануне лета и сезона заготовок все получили в подарок по 10 кг сахара и различные сиропы.
Цена на сахар не снизится
Директор показывает территорию сахарного завода, расположенного на территории чуть больше 60 га. Она также объясняет, что в Литве наиболее популярен белый сыпучий сахар, и уверяет, что жители Литвы еще не доросли до потребления экологического сахара.
"Литовцы по-прежнему не очень хотят платить немного больше за экологический продукт. Но если вы хотите, чтобы фермеры выращивали продукцию без использования пестицидов или каких-то других добавок вы должны покупать экологические продукты. Сейчас около 90 проц. наших продаж приходится на белый рассыпной сахар", — говорит она.
На данный момент цены на сахар довольно высоки, на это также влияют прежние высокие цены на энергоносители.
"Также дорогие и удобрения для фермеров, все очень взаимосвязано. Ситуация на рынке довольно напряженная, поэтому цены на сахар растут. На данный момент мы с трудом можем себе представить, что цены могут вернуться к тому, как они были раньше", — говорит она.
Э. Адомавичене указывает на огромное сооружение, стоящее во дворе завода, и говорит, что там хранится сахар. Она поясняет, что с сентября, когда фермеры начинают возить сахарную свеклу на предприятии начинается производство сахара, и часть произведенного сахара хранится в этой таре. Позже его упаковывают.
"Здесь содержится 40 тыс. тонн сахара. Это вентилируемое хранилище. Оно обогревается зимой и охлаждается летом. Остальной сахар пересыпают в большие мешки и хранят в них, на складах", — говорит руководитель.