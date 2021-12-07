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С января компенсацию затрат на отопление будут получать больше людей - чтобы облегчить финансовую нагрузку на малоимущие слои населения из-за роста цен на теплоэнергию.
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© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник Сейм принял поправки к закону О денежно-социальной помощи малоимущим жителям: 117 депутатов проголосовали за, один воздержался.

Поправки к Сейму о легализации более высокого предела доходов, поддерживаемых государством, применяются при расчете компенсации затрат на отопление жилья.

С января следующего года компенсацию получат еще 15 тыс. жителей и для этого потребуется дополнительно 15,8 млн. евро. Эти средства предусмотрены в обновленном проекте госбюджета на 2022 год.

Сейчас компенсацию получают 95 тысяч человек. На это выделяется 14 млн евро в год.

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