За квартал количество свободных рабочих мест увеличилось на 18%, или на 3,8 тыс., сообщил Департамент статистики.

За квартал больше всего свободных рабочих мест появилось на предприятиях торговли, транспорта и охраны - 1,2 тыс. На промышленных предприятиях, в сфере администрирования и обслуживания их на 0,6 тыс. больше.

За квартал количество свободных рабочих мест снижалось в секторе госуправления и обороны, обязательного социального страхования (на 0,3 тыс.) и на предприятиях информации и связи (0,2 тыс.).

В конце июня уровень свободных рабочих мест в стране был 1,9% и был на 0,3% выше, чем в первом квартале и на 0,6% выше, чем в прошлом году.