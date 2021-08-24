aA
Во втором квартале текущего года в Литве количество свободных рабочих мест для наемных работников составило 24,8 тыс. – на 43,1% или на 7,5 тыс. больше, чем в конце июня прошлого года.
Darbas
Darbas
© DELFI / Domantas Pipas

За квартал количество свободных рабочих мест увеличилось на 18%, или на 3,8 тыс., сообщил Департамент статистики.

За квартал больше всего свободных рабочих мест появилось на предприятиях торговли, транспорта и охраны - 1,2 тыс. На промышленных предприятиях, в сфере администрирования и обслуживания их на 0,6 тыс. больше.

За квартал количество свободных рабочих мест снижалось в секторе госуправления и обороны, обязательного социального страхования (на 0,3 тыс.) и на предприятиях информации и связи (0,2 тыс.).

В конце июня уровень свободных рабочих мест в стране был 1,9% и был на 0,3% выше, чем в первом квартале и на 0,6% выше, чем в прошлом году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экономист: экономика Литвы на пороге перегрева (13)

После того, как Департамент статистики объявил, что...

Уровень безработицы в Литве во втором квартале – 7,4% (3)

Уровень безработицы в Литве во втором квартале был 7,4% -...

TOP новостей

Ученый призывает жителей сохранять дистанцию и не снимать маски (24)

В Литве распространяется штамм "дельта", большая часть...

Спикер парламента Литвы намерена встретиться с представителями Союза семей (9)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

Приближается 1 сентября: что важно знать родителям и ученикам (1)

С 1 сентября учебный процесс в Литве должен проходить в...

За "паспортом возможностей" – огромные очереди, люди рассержены (88)

Работники Центра реестра ездят по провинции и выдают...

Министр экономики Литвы: рассматривается вариант доставки "паспорта возможностей" на дом (38)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...