За квартал количество свободных рабочих мест увеличилось на 18%, или на 3,8 тыс., сообщил Департамент статистики.
За квартал больше всего свободных рабочих мест появилось на предприятиях торговли, транспорта и охраны - 1,2 тыс. На промышленных предприятиях, в сфере администрирования и обслуживания их на 0,6 тыс. больше.
За квартал количество свободных рабочих мест снижалось в секторе госуправления и обороны, обязательного социального страхования (на 0,3 тыс.) и на предприятиях информации и связи (0,2 тыс.).
В конце июня уровень свободных рабочих мест в стране был 1,9% и был на 0,3% выше, чем в первом квартале и на 0,6% выше, чем в прошлом году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый призывает жителей сохранять дистанцию и не снимать маски (24)
В Литве распространяется штамм "дельта", большая часть...
Спикер парламента Литвы намерена встретиться с представителями Союза семей (9)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Приближается 1 сентября: что важно знать родителям и ученикам (1)
С 1 сентября учебный процесс в Литве должен проходить в...
За "паспортом возможностей" – огромные очереди, люди рассержены (88)
Работники Центра реестра ездят по провинции и выдают...
Министр экономики Литвы: рассматривается вариант доставки "паспорта возможностей" на дом (38)
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине...