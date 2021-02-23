В Литве количество свободных рабочих мест сократилось на 9,5%

За год количество свободных рабочих мест сократилось на промышленных предприятиях, в компаниях торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, в транспортных компаниях и на складских предприятиях, сообщил Департамент статистики.
В прошлом году уровень свободных рабочих мест составил 1,3% – на 0,1проц. пункта меньше, чем в 2019 году.
Только в последнем квартале прошлого года в стране было 15,6 тыс. свободных рабочих мест для наёмных работников – на 14,9% меньше, чем в третьем квартале и на 9,4% меньше, чем год назад.
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