В Литве количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом сократилось на 30%

Соответственно, в первом полугодии 2022 г. (без учета ДТП) было зарегистрировано 10 сообщений о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, и 68 сообщений о несчастных случаях на производстве с причинением вреда здоровью работника, – то есть количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в первом полугодии 2023 г., по сравнению с тем же периодом 2022 г., сократилось на 30 проц. (на 3 случая), а тяжелые случаи сократились на 22 проц. (на 15 случаев). В первом полугодии 2022 г. в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 работников, 7 получили тяжелые травмы.
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (количество несчастных случаев на производстве на 100 000 работающих) в первом полугодии 2023 г. составил 0,8, а тяжелые случаи – 4,3. В первом полугодии 2022 г. эти коэффициенты составляли 1,1 и 5,6 соответственно.
На основании вышеупомянутых сообщений, полученных в первом полугодии 2023 г., проведено расследование 5 несчастных случаев со смертельным исходом и 44 тяжелых несчастных случаев на производстве.
В первом полугодии 2023 года количество смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве (по предварительным данным) по видам экономической деятельности (ВЭД, без учета ДТП) распределилось следующим образом: строительство (3 смертельных несчастных случая и 8 тяжелых несчастных случаев), сельское хозяйство (2 смертельных и 3 тяжелых), обрабатывающая промышленность (1 смертельный и 12 тяжелых), лесное хозяйство (1 смертельный и 3 тяжелых), оптовая и розничная торговля, авторемонт (6 тяжелых), транспорт, складирование (4 тяжелых), административная деятельность и сфера услуг (6 тяжелых), водоснабжение, очистка сточных вод и утилизация отходов (2 тяжелых), электро-, газо- пароснабжение и кондиционирование воздуха (2 тяжелых), профессиональная, научная и техническая деятельность (2 тяжелых), государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (2 тяжелых), культурно-развлекательная сфера (1 тяжелый).
Причины несчастных случаев на производстве остаются неизменными каждый год – 3 несчастных случая на производстве со смертельным исходом и 16 тяжелых несчастных случаев на производстве произошли в результате падения работника с высоты, 3 работника погибли и 7 получили тяжелые травмы в результате падения/опрокидывания/движения объектов (элементов конструкций, деревьев , предметов, заготовок и др.), 13 работников получили тяжелые травмы при падении, 3 работника пострадали от рабочего оборудования. Некоторые обстоятельства несчастных случаев на производстве все еще расследуются.