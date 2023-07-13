В Литве количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом сократилось на 30%

Соответственно, в первом полугодии 2022 г. (без учета ДТП) было зарегистрировано 10 сообщений о несчастных случаях на производстве со смертельным исходом, и 68 сообщений о несчастных случаях на производстве с причинением вреда здоровью работника, – то есть количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в первом полугодии 2023 г., по сравнению с тем же периодом 2022 г., сократилось на 30 проц. (на 3 случая), а тяжелые случаи сократились на 22 проц. (на 15 случаев). В первом полугодии 2022 г. в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 работников, 7 получили тяжелые травмы.