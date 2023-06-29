В Литве к 2030 году транспорт должен сократить потребление топлива на 41%

По мнению министра, применявшиеся до сих пор меры по сокращению потребления нефтетоплива и выбросов парниковых газов в транспортном секторе – недостаточные.
"Два года назад Сейм утвердил цели по сокращению выбросов, приняв Повестку дня в области изменения климата. По его словам, выбросы можно сократить только за счет сокращения потребления топлива, поэтому недавно зарегистрированные предложения обязывают компании транспортного сектора сократить потребление топлива", – сказал он.
С. Гентвилас подчеркивает, что чрезмерное потребление нефтетоплива, которое не сокращается, несмотря на Повестку дня в области изменения климата, влечет за собой негативные последствия: сохраняется энергетическая зависимость страны от импорта ископаемого топлива, также усугубляется проблема загрязнения, вызываемого транспортом.
"Более того, потребляя нефтетопливо, мы косвенно поддерживаем государства-экспортеры нефти и тиранические режимы вроде России, которые используют доходы от продажи нефти для финансирования войн и подавления демократических движений в своих странах", — подчеркнул политик.
По данным Министерства окружающей среды, потребление топлива в транспортном секторе Литвы с 2005 по 2021 гг. выросло более чем на 45 проц. Однако если в стране с 2021 по 2030 гг. потребление топлива сократится на 41 проц., это позволит в период с 2005 по 2030 гг. достичь 14-процентного показателя и сохранить обязательство перед ЕС по сокращению загрязнения, говорит министр.