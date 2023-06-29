29 июня 2023 г. 14:38

В Литве к 2030 году транспорт должен сократить потребление топлива на 41%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

По словам министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, потребление нефтетоплива в транспортном секторе страны к 2030 г. должно сократиться не менее чем на 41 проц. по сравнению с потреблением в 2021 г.

По мнению министра, применявшиеся до сих пор меры по сокращению потребления нефтетоплива и выбросов парниковых газов в транспортном секторе – недостаточные.

"Два года назад Сейм утвердил цели по сокращению выбросов, приняв Повестку дня в области изменения климата. По его словам, выбросы можно сократить только за счет сокращения потребления топлива, поэтому недавно зарегистрированные предложения обязывают компании транспортного сектора сократить потребление топлива", – сказал он.

С. Гентвилас подчеркивает, что чрезмерное потребление нефтетоплива, которое не сокращается, несмотря на Повестку дня в области изменения климата, влечет за собой негативные последствия: сохраняется энергетическая зависимость страны от импорта ископаемого топлива, также усугубляется проблема загрязнения, вызываемого транспортом.

"Более того, потребляя нефтетопливо, мы косвенно поддерживаем государства-экспортеры нефти и тиранические режимы вроде России, которые используют доходы от продажи нефти для финансирования войн и подавления демократических движений в своих странах", — подчеркнул политик.

По данным Министерства окружающей среды, потребление топлива в транспортном секторе Литвы с 2005 по 2021 гг. выросло более чем на 45 проц. Однако если в стране с 2021 по 2030 гг. потребление топлива сократится на 41 проц., это позволит в период с 2005 по 2030 гг. достичь 14-процентного показателя и сохранить обязательство перед ЕС по сокращению загрязнения, говорит министр.

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