В Литве к 2030 году транспорт должен сократить потребление топлива на 41%

По данным Министерства окружающей среды, потребление топлива в транспортном секторе Литвы с 2005 по 2021 гг. выросло более чем на 45 проц. Однако если в стране с 2021 по 2030 гг. потребление топлива сократится на 41 проц., это позволит в период с 2005 по 2030 гг. достичь 14-процентного показателя и сохранить обязательство перед ЕС по сокращению загрязнения, говорит министр.