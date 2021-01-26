aA
В Ливе из-за обильного снегопада во вторник без электричества оставалось 20-25 тыс. домашних хозяйств - преимущественно в Алитусском регионе (южная часть Литвы).
В Литве из-за снегопада без электричества остается 20-25 тысяч домохозяйств
© Shutterstock

"По новейшим данным ESO, из-за выпавшего мокрого снега в Литве нет электричества у 20-25 тыс. домохозяйств", - сказал BNS представитель компании ESO Паулюс Калмантас.

По его словам, количество домохозяйств, не имеющих электроснабжения, увеличивается, так как снегопад продолжается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве прогнозируют сильный снегопад, такого не было уже 15 лет (14)

В понедельник после обеда в Литву придут осадки....

TOP новостей

За окном - снегопад, жителям рекомендуют не ездить по лесным дорогам (13)

В Литве продолжается снегопад, поэтому как синоптик...

Предупреждение: количество случаев COVID-19 сокращается, но не стоит надеяться на послабления (29)

25 января состоялось заседание правительственной...

Aleksejus Navalnas Aleksejus Navalnas

"Крым не бутерброд", "водочка" и другие мемы. Как воспринимают Навального в Украине? (55)

Малая родина Анатолия Навального , отца российского...

Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах, отказавшихся от прививок от COVID-19 (26)

Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах,...

Эксперты рекомендуют правительству Литвы продлить карантин – в числе приоритетов школы и бизнес (5)

После заседания независимых экспертов, состоявшегося 25...