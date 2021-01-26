В Литве из-за снегопада без электричества остается 20-25 тысяч домохозяйств

"По новейшим данным ESO, из-за выпавшего мокрого снега в Литве нет электричества у 20-25 тыс. домохозяйств", - сказал BNS представитель компании ESO Паулюс Калмантас.

По его словам, количество домохозяйств, не имеющих электроснабжения, увеличивается, так как снегопад продолжается.