В Литве из-за снегопада без электричества остается 20-25 тысяч домохозяйств

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В Ливе из-за обильного снегопада во вторник без электричества оставалось 20-25 тыс. домашних хозяйств - преимущественно в Алитусском регионе (южная часть Литвы).
"По новейшим данным ESO, из-за выпавшего мокрого снега в Литве нет электричества у 20-25 тыс. домохозяйств", - сказал BNS представитель компании ESO Паулюс Калмантас.
По его словам, количество домохозяйств, не имеющих электроснабжения, увеличивается, так как снегопад продолжается.
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