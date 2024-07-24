В Литве июньские закупочные цены на сырое молоко были на 8% выше прошлогодних

По данным Центра сельскохозяйственных данных, закупочная цена на молоко в прошлом месяце также была на четверть выше среднего многолетнего ценового показателя. В период 2017-2021 гг. средняя цена на молоко составила 29,9 цента за килограмм.

Крупным производителям молока в июне этого года скупщики платили в среднем 41,3 цента за килограмм, что на 5,4 проц. больше, чем ровно год назад. Крупными поставщиками сырья в Литве считаются те, кто реализует более 40 тонн молока в месяц.