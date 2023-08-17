В Литве инвестирует американский стартап-акселератор Plug & Play

"Нам еще нужно подписать контракт с Plug & Play, но за 3 года в Литве они планируют реализовать 5 циклов акселерации для 60 стартапов", - сообщила она в Facebook в четверг.

По словам министра, это не только импульс для литовских стартапов, но и повышение узнаваемости страны.

"В конце прошлого года я писала, что поставила перед собой и своей командой цель "поймать" имя международного венчурного капитала, которое будет запускать стартап-программу из Литвы. Я лично объезжала мероприятия, представляла литовскую экосистему, встречалась с руководителями, мы провели международный конкурс и выбрали победителя.

(…) Был большой интерес – мы также поддерживаем контакты с другими международными именами, заинтересованными Литвой. Думаю, что вместе с ними мы реализуем и другие значимые инициативы. Технологический бизнес меняет не только Литву, он создает глобальные продукты и меняет мир, и Литва должна быть впереди этого процесса", – сказала А. Армонайте.