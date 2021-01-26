Почти на всей территории Литвы идет сильный снег, особенно обильные осадки фиксируют в Паневежском районе, ограничение скорости движения на дорогах можно найти на сайте Литовской дирекции автомобильных дорог eismoinfo.lt

Не все дороги почищены. Условия движения сложные, метель и гололед.

"Условия на дорога непростые по всей Литве. Покрытие дорог местами с толстым слоем накатанного снега, с колеями глубиной 10-15 см. Дороги с менее интенсивным движением скользкие. Техника АО Kelių priežiūra чистит и посыпает дороги, водителей просят выбирать безопасную скорость и соблюдать безопасную дистанцию", – сказано на сайте.

Даже на главной магистрали страны Вильнюс-Каунас условия движения сложные.

Так выглядит дорога около Друскининкай:

Kelias Druskininkuose © eismoinfo.lt

На Минском шоссе вся дорога покрыта снегом.

На дороге Вильнюс-Лида (около Пишны) на дороге образовались колеи.

Дороги чистит не только АО Kelių priežiūrа, но и муниципалитеты.

Большая часть районных дорог находится под снегом. Дорога около Гиренай:

Дорога около Дуобужяй (Молетский район) полностью занесена снегом:

На взморье ситуация на дорогах лучше, там покрытие дорог просто влажное. Например, дорога в Шилутском районе.