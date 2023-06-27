В Литве хотят разрешить продажу годных к употреблению продуктов с истекшим минимальным сроком годности

По утверждению инициаторов, в случае принятия данных законопоправок, потребители смогут приобретать и потреблять безопасные продукты дольше, что сократит количество пищевых отходов в розничной торговле.

Также будет повышаться сознательность потребителей, то есть, потребители будут поощряться к потреблению безопасных и качественных продовольственных товаров с пометкой "Годен до…", несмотря на истекший срок годности, что изменит негативные социальные установки в отношении этих продовольственных товаров и повысит осведомленность в вопросе различия между пометками "Годен до… " и "Использовать до…".