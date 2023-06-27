27 июня 2023 г. 09:02

В Литве хотят разрешить продажу годных к употреблению продуктов с истекшим минимальным сроком годности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Во вторник Сейм, на стадии внесения, рассмотрит предложенные фракцией "Свобода" поправки к Закону о продовольственных товарах, предусматривающие разрешение на продажу безопасных и пригодных к употреблению продовольственных товаров после истечения минимального срока годности.

По утверждению инициаторов, в случае принятия данных законопоправок, потребители смогут приобретать и потреблять безопасные продукты дольше, что сократит количество пищевых отходов в розничной торговле.

Также будет повышаться сознательность потребителей, то есть, потребители будут поощряться к потреблению безопасных и качественных продовольственных товаров с пометкой "Годен до…", несмотря на истекший срок годности, что изменит негативные социальные установки в отношении этих продовольственных товаров и повысит осведомленность в вопросе различия между пометками "Годен до… " и "Использовать до…".

Предполагаемая экономическая выгода от предложенных поправок к закону о продовольственных товарах составит 147,6 млн евро в год.
В случае принятия закон вступит в силу 1 ноября 2023 г.

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