В Литве готовятся к открытию уличных кафе: какие правила будут действовать

В заведениях общепита в портах и аэропортах клиенты в очереди должны стоять в двух метрах друг от друга, все клиенты должны быть в масках.

Как сообщалось, клиенты смогут есть и пить только за столиками, около одного столика могут сидеть только два человека (исключения возможны для членов одного домашнего хозяйства).

Расстояние между столиками должно быть таким, чтобы сидящие за ними люди находились в 2 или более метрах друг от друг. Если между столиками оборудованы перегородки шириной 90 и высотой 140 см, то расстояние может быть не меньше 1 м.

Кроме того, сидящие за столиками должны быть минимум в метре от пешеходных дорожек, тротуаров, входов во дворы или подъезды.

В заведениях общепита нельзя организовывать самообслуживание - клиенты не могут сами накладывать еду в тарелки. Нельзя клиентам выдавать пледы, многоразовые меню. Если их используют, то после каждый раз после использования их надо дезинфицировать.

Кроме того, нельзя использовать вещи многоразового использования, которые невозможно дезинфицировать или стирать после каждого клиента.

Эти условия будут действовать с четверга.