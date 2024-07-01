В Литве главным препятствием при трудоустройстве для украинцев попрежнему остается языковой барьер

По его данным, 71 проц. военных беженцев указали, что полны решимости вернуться в свою родную страну, когда будет безопасно, а еще 12 проц. ответили, что еще не решили.
Украинцы, проживающие в Литве, в качестве своих основных потребностей назвали финансовую поддержку (60 проц.), языковые курсы (43 проц.), трудоустройство (36 проц.), медицинские услуги (34 проц.) и долгосрочное жилье (25 проц.).
„Основные потребности украинцев принципиально не меняются, для людей важнее всего финансовая стабильность и работа. Однако мы видим, что потребность в изучении литовского языка растет. Очевидно, что чем дольше украинцы живут в Литве, тем больше им нужно интегрироваться и достигать здесь своих целей, а язык является одним из важнейших факторов. И если в прошлом году в первом полугодии о необходимости изучения литовского языка говорили только 8 проц. респондентов, то в этом году эта цифра выросла до 43 проц.“, - цитируется в сообщении глава МОМ Литва Эйтвидас Бингялис.
Среди других препятствий при трудоустройстве украинцы также указали состояние здоровья (20 проц.) и семейные обстоятельства (20 проц.). По данным опроса, 45 проц. украинцев работают по найму, еще 15 проц. создали себе рабочее место, а остальные пока ищут работу.
За два года, с начала войны в Украине, в Литву приехали почти 87 тыс. украинцев.