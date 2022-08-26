В Литве дрова подорожали в два раза

Дрова подорожали в два раза, биотопливо в 2-2,5 раза и продолжает дорожать.

Государственное лесничество коротко прокомментировало эту ситуацию: "Сейчас из-за возросшего спроса на дрова цены значительно выросли (почти в два раза за год). В ближайшей перспективе особых перемен не предвидится". Значит, когда выпадет снег и придут морозы, сэкономить не получится.

"Дрова подорожали в два раза, в то же время увеличились налоги, цены на горючее, транспорт, выросли зарплаты. Нам, владельцам леса, после оплаты всех расходов, почти ничего не остается. Мы зарабатываем немного, иногда уходим в минус",– сказал владелец нескольких тысяч гектаров леса Сергей Лавренов. Однако он признал, что спрос огромный.

По словам Лавренова, если сейчас куб дров стоит 70 евро, то 5% этой суммы надо отдать государству, 15% -подоходный налог, надо заплатить за заготовку дров.

"Спрос большой на все, что горит. В лесу собирают все отходы. Особенно популярны сучья, их продавать выгоднее, чем древесину, поскольку за них не надо платить дополнительный налог, их расценивают как биотопливо. А на дрова есть налог. Другой нюанс – сучья - отходы, за которые не надо платить подрядчику. Стоит только их вывоз", – рассказла Лавренов.

Робертас Ашмонас, глава Timbex, сказал, что его компания работает с бизнес-субъектами. На оптовом рынке дрова продают в виде бревен длиной 3 м или в виде колодок или же уже колотые.

"Во всей Северной Европе значительно подорожала древесина для топки, поскольку биотопливо дешевле газа. Подорожание биотоплива вызвано остановкой импорта из Беларуси и России и увеличением производственных расходов. Мы долго сидели на "игле биотоплива с востока" и значительно снизили свой производственный потенциал. Многие компании ушли. Сегодня не хватает даже техники для вывоза древесины", – сказал Ашмонас, заметив, что подорожание биотоплива в 2-2,5 раза - нормально.