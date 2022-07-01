aA
С 1 июля в Литве дорожает газ и электричество для бытовых потребителей. Чтобы снизить рост цен власти полгода будут выплачивать компенсации всем пользователям.
В Литве дорожают газ и электроэнергия
© DELFI / Josvydas Elinskas

В соответствии с установленным правительством порядком, до конца декабря минимальный тариф на электричество составит 24 цт/кВт, жителям компенсируют по 9 цт/кВт. Компенсации будут получать все жители - и те, кто перешел к независимым поставщикам, и те, кто получает услуги общественного поставщика Ignitis, и те, кто будет получать услуги гарантийного поставщика ESO.

Статьи по теме:
В четверг - последняя возможность заплатить за электричество по более низкой цене
Министр энергетики Литвы: накопительные батареи помогут в случае внезапного отключения от БРЭЛЛ

Между тем цены на газ с июля поднимутся на 27,5–41,5%, в зависимости от количества потребления газа. Правительство будет выплачивать также субсидии на газ, до 54 цт.

С учетом субсидий газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 27,5% до 1,02 евро с НДС, для тех, кто использует его для отопления (до 20 000 куб. м в год) на 40% до 77 центов, а для тех, кто использует больше 20 0000 в год – на 41,5% до 75 центов.

Цены Ignitis на электричество с июня вырастут примерно в два раза, но с учетом 9-центовой компенсации электричество подорожает на 40%. Эту цену будут платить около 600 000 потребителей третьего этапа, которые должны выбрать независимого поставщика до 18 декабря 2022 года.

Популярный стандартный тариф составит 33 цт/кВт (с НДС) – на 97,6% (16,3 центов) больше, чем сейчас. С компенсацией цена составит 24 цт за кВт.

На компенсации за электричество и газ парламент выделил в этом году 570 млн. евро, из них 365 млн. евро пойдут на оплату долгов бытовых пользователей Ignitis за первое полугодие.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве отказываются от планов в связи с повышением акциза на дизельное топливо

С 2023 года в Литве планировали постепенное повышение...

Независимого поставщика выбрали 80,6% клиентов второго этапа либерализации

Потребители второго этапа либерализации электричества...

План в связи с введением платы за использование речной и озерной воды вызвал возмущение: скоро за воздух заставят платить

По данным Министерства охраны окружающей среды,...

TOP новостей

В Литве дорожают газ и электроэнергия

С 1 июля в Литве дорожает газ и электричество для...

Несмотря на протесты врачей, парламент Литвы одобрил реформу системы здравоохранения

Парламент Литвы 30 июня одобрил реформу системы...

Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области: 17 погибших, из них один ребенок

По сообщению украинской Государственной службы по...

Новый порядок: два раза отказываешься от предложенной работы и лишаешься статуса безработного

1 июля 2022 года вступает в силу новый регламент системы...

Хаос в аэропортах не обошел стороной и Литву: фиксируют массовое опоздание самолетов

В европейских аэропортах продолжается хаос. Из-за...