В Литве дорожают газ и электроэнергия

В соответствии с установленным правительством порядком, до конца декабря минимальный тариф на электричество составит 24 цт/кВт, жителям компенсируют по 9 цт/кВт. Компенсации будут получать все жители - и те, кто перешел к независимым поставщикам, и те, кто получает услуги общественного поставщика Ignitis, и те, кто будет получать услуги гарантийного поставщика ESO.

Между тем цены на газ с июля поднимутся на 27,5–41,5%, в зависимости от количества потребления газа. Правительство будет выплачивать также субсидии на газ, до 54 цт.

С учетом субсидий газ для тех, кто его использует для приготовления пищи, подорожает на 27,5% до 1,02 евро с НДС, для тех, кто использует его для отопления (до 20 000 куб. м в год) на 40% до 77 центов, а для тех, кто использует больше 20 0000 в год – на 41,5% до 75 центов.

Цены Ignitis на электричество с июня вырастут примерно в два раза, но с учетом 9-центовой компенсации электричество подорожает на 40%. Эту цену будут платить около 600 000 потребителей третьего этапа, которые должны выбрать независимого поставщика до 18 декабря 2022 года.

Популярный стандартный тариф составит 33 цт/кВт (с НДС) – на 97,6% (16,3 центов) больше, чем сейчас. С компенсацией цена составит 24 цт за кВт.

На компенсации за электричество и газ парламент выделил в этом году 570 млн. евро, из них 365 млн. евро пойдут на оплату долгов бытовых пользователей Ignitis за первое полугодие.