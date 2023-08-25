В Литве доходы туроператоров увеличились на 51%

Доход позволил сгенерировать 18,63 млн. евро чистой прибыли, тогда как год назад было получено всего 6,5 млн. евро чистой прибыли. Годовая чистая прибыль отчетного периода в 3 раза превысила чистую прибыль в 5,5 млн. евро, полученную до пандемии.

По итогам II квартала 2023 года собственный капитал туроператоров, имеющих сертификат выездного туризма, по сравнению со II кварталом 2022 года увеличился на 36 проц. – с 33 млн. год назад до 45,5 млн. в этом году. Тем временем собственный капитал туроператоров въездного туризма – в 4 раза меньше, составляет около 11 млн. евро.

За II квартал 2023 года у шести (из них двое в сфере выездного туризма) туроператоров было установлено недостаточное соотношение собственного капитала к уставному капиталу.

По данным II квартала 2023 года обязательства туроператоров выездного туризма перед путешественниками составили 32,8 млн. евро, а въездного туризма - 0,180 млн. евро.