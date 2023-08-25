В Литве доходы туроператоров увеличились на 51%

Доход позволил сгенерировать 18,63 млн. евро чистой прибыли, тогда как год назад было получено всего 6,5 млн. евро чистой прибыли. Годовая чистая прибыль отчетного периода в 3 раза превысила чистую прибыль в 5,5 млн. евро, полученную до пандемии.
По итогам II квартала 2023 года собственный капитал туроператоров, имеющих сертификат выездного туризма, по сравнению со II кварталом 2022 года увеличился на 36 проц. – с 33 млн. год назад до 45,5 млн. в этом году. Тем временем собственный капитал туроператоров въездного туризма – в 4 раза меньше, составляет около 11 млн. евро.
За II квартал 2023 года у шести (из них двое в сфере выездного туризма) туроператоров было установлено недостаточное соотношение собственного капитала к уставному капиталу.
По данным II квартала 2023 года обязательства туроператоров выездного туризма перед путешественниками составили 32,8 млн. евро, а въездного туризма - 0,180 млн. евро.
Если рассматривать кварталы отдельно, то финансовые показатели туроператоров во II квартале 2023 года (апрель-июнь 2023 года), по сравнению со II кварталом 2022 года, улучшились. Совокупная выручка туроператоров выездного туризма во II квартале 2023 года достигла 158 млн. евро и была на 33 проц. выше, чем во II квартале 2022 г. (118,6 млн. евро).
По итогам II квартала 2023 года общая сумма гарантирования обязательств туроператоров, осуществляющих выездной туризм, составила 43,9 млн. евро, что на 57 проц. больше, чем год назад (28 млн. евро), тогда как сумма гарантирования обязательств сектора въездного туризма составили около 211 тыс. евро.
ГСЗПП напоминает, что организованные туры, реализуемые туристам всеми лицензированными в Литве туроператорами, застрахованы страховкой гарантирования обязательств на случай неплатежеспособности и банкротства предприятий. Это страхование гарантирует, что деньги, уплаченные за организованные туристические поездки, в случае неплатежеспособности или банкротства компаний, будут возвращены туристам, как это предусмотрено Законом о туризме.
Пользователям рекомендуется приобретать организованные туры только у легально действующих, т. е. туроператоров, имеющих действующие сертификаты туроператора.