В Литве декабрьские цены на товары и услуги снизились на 0,5%

В основном на это повлияло снижение цен на горюче-смазочные материалы, обувь, сахар, варенье, мед, шоколад и конфеты, другие средства, приборы и принадлежности личной гигиены, крепленые напитки, одежду, товары повседневного спроса для дома, а также рост цен на авиапассажирские и транспортные услуги, овощи, электроэнергию, услуги ресторанов, кафе и иных подобных заведений, фармацевтическую продукцию.

Цены на потребительские товары за месяц снизились на 1%, цены на услуги выросли на 0,8%.

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 0,6%, рыночные цены снизились на 0,7%.

В декабре 2023 г., по сравнению с ноябрем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1%.

Больше всего подешевели сухофрукты и орехи, мука, шоколад и десерты на основе какао, фруктовые и овощные соки, при этом подорожали оливковое масло, грибы, свежие и охлажденные морепродукты, безалкогольные напитки.