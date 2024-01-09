В Литве декабрьские цены на товары и услуги снизились на 0,5%

В основном на это повлияло снижение цен на горюче-смазочные материалы, обувь, сахар, варенье, мед, шоколад и конфеты, другие средства, приборы и принадлежности личной гигиены, крепленые напитки, одежду, товары повседневного спроса для дома, а также рост цен на авиапассажирские и транспортные услуги, овощи, электроэнергию, услуги ресторанов, кафе и иных подобных заведений, фармацевтическую продукцию.
Цены на потребительские товары за месяц снизились на 1%, цены на услуги выросли на 0,8%.
Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 0,6%, рыночные цены снизились на 0,7%.
В декабре 2023 г., по сравнению с ноябрем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1%.
Больше всего подешевели сухофрукты и орехи, мука, шоколад и десерты на основе какао, фруктовые и овощные соки, при этом подорожали оливковое масло, грибы, свежие и охлажденные морепродукты, безалкогольные напитки.
Также изменились цены и на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подешевели мандарины, манго, грейпфруты и апельсины, а виноград, цветная капуста, картофель и китайская капуста – подорожали.
За счет сезонных скидок цены на одежду и обувь снизились на 2,6%. Обувь подешевела на 5,2%, одежда – на 1,6%.
Цены на жилье, воду, электричество, газ и другие товары и услуги топливной группы выросли на 0,3%.
Больше всего выросли цены на электроэнергию (на 1,8%) и сжиженный газ для приготовления пищи (на 1,6%), при этом снизились цены на жидкое топливо (на 8,1%) и твердое топливо (на 1,4%).
Годовая инфляция – 1,2%
В декабре 2023 г. годовая инфляция (декабрь 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г.) составила 1,2% и была самой низкой с февраля 2021 г. (на 0,6%).
На годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на фармацевтическую продукцию, услуги общественного питания ресторанов, кафе и аналогичных заведений, мясо и мясные продукты, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личного транспорта и автомобилей, табачные изделия и значительное снижение цен на электроэнергию, теплоэнергию, горюче-смазочные материалы и твердое топливо.