В Литве действует новый порядок продажи авто, с какими проблемами сталкиваются жители

С 1 мая 2021 года продать машину можно только со специальным кодом владельца. Однако для импортеров получение такого кода может стать настоящим вызовом.

Глава одной каунасской небольшой компании сказал в понедельник журналисту Delfi, что с утра минимум полдня ждет код для одного автомобиля и в это время не может регистрировать другие.

"Это тормозит работу. Сейчас я это делаю – утром подал заявки на несколько машин, одну задекларировал за полчаса, а вторую полдня не регистрируют", – удивлялся он.

Он надеется, что это временные трудности, ведь дело серьезное и за отсутствие кода грозит штраф. Однако он признал, что у желающих приобрести автомобиль на Западе проблем будет больше.

"Если это будет отнимать столько времени, это осложнит ввоз машин. Если надо это делать, находясь у границы, даже не знаю. Сейчас система "висит", не дает подать заявку. У нас не все машины еще зарегистрированы", – заметил он.

Представители Regitra сказали Delfi: "Это самая большая перемена в сфере регистрации автомобилей в Литве за последние 30 лет, в корне меняют все процессы. По этой причине избежать кое-каких недоразумений не удалось. Мы приносим клиентам извинения за доставленные неудобства.

На порталах код владельца указывают еще только отдельные продавцы. Глава Autoplius.lt Артурас Мизерис не может понять, зачем новые коды нужны для продажи машин уже зарегистрированных в Литве, если проблему вызывают только импортированные машины – в этих случаях функцию кода мог бы выполнять номер регистрации. Он заметил, что жители получают мало информации о новом порядке, код владельца сложно найти.

Новая система нужна для борьбы с тенью – фиктивными договорами о купле-продаже, неправильными ценами, а Государственная налоговая инспекция отмечает в этом секторе недобор налогов на 40 млн. евро. Сейчас посредники должны будут получить код владельца – незарегистрированные в Литве машины этот код не получат.

Глава Каунасского автомобильного рынка Валентинас Науянис признал, что в Литве не останется немецких договоров о купле-продаже, но он сомневается, что будут другие изменения – пока рынок оценивает и ждет, какие коррективы внесет новый порядок.

На сайте Autoplius.lt пока немного объявлений с кодом владельца.

"Мы сами пытались экспериментировать и искали эти коды, так на сайте Regitrа на самом деле приходится помучиться, чтобы их найти", – сказал Мизерас.

С помощью кода владельца на сайте Regitrа можно узнать марку машины, при заключении купли-продажи этот код гарантирует, что автомобиль продает его владелец, а не посредник.

Чтобы узнать код своего автомобиля, нужно ввести свои имя и фамилию, VIN-номер.

"Чтобы система работала, она должна быть простой. Здесь все сложнее. Система охватывает не только бизнес, но и рядовых жителей, продающих свои автомобили, им, похоже, информации не хватает. Пока система сложная. Поэтому пока в объявлениях мало кто указывает код владельца", – заметил Мизерис.

После смены владельца код меняется.

За продажу машин без такого кода грозит штраф 150-300 евро, за повторное нарушение - 440-600 евро. Для машин, ввезенных до 1 мая 2021 г. действует переходный период – код владельца на них можно получить в течение 3 месяцев.

"Мы считаем, что зашли слишком далеко, охватив и местный рынок, автомобили, которые уже зарегистрированы в Литве. Сейчас всем автоматически дали код владельца, хотя на самом деле тут достаточно было бы номера регистрации, ведь он связан с владельцем. Мы считаем, что для физических лиц можно было упростить процедуру", – заметил Мизерас.

Он не считает, что новая система значительно подействует на рынок – большую часть машин и без того продавали легально, а малая часть выйдет "из тени".

Предприниматель Бенас, работающий на авторынке в Каунасе сказал, что на первый взгляд несложная процедура может стать настоящей головной болью. По его словам, система Regitrа не работала в субботу, когда начал действовать новый порядок, а в понедельник кода приходится ждать полдня – потенциальный покупатель может не дождаться и уйти.

н заметил, что для регистрации машины, приобретенной за границей, надо предоставить копию договора о купле-продаже в формате PDF, данные продавца есть не всегда – водители автовозов не всегда могут их заполнить - или нет условий или не хватает квалификации.

"Понятно, что нужна дата и сумма, но как быть с персональными данными? Не все иностранцы их указывают. Ты у какого-нибудь немца никогда паспорт не получишь. Это в Литве все обмениваются копиями паспортов. Там форма договора свободная, иногда и сумму не вписывают", – сказал Бенас, заметив, что покупателям придется некоторые данные просто выдумывать.

Он выразил надежду на то, что во время переходного периода, до конца июля не будут штрафовать за недочеты.

"Если же как только приедешь в Литву и выедешь на улицу сразу будут раздавать штрафы, будет печально. Профессионалы, компании как-то будут крутиться, но больше всего пострадают простые люди", - заметил он.

Большая часть торговцев машинами, с которыми говорил журналист Delfi пока ситуацию не комментируют – они либо не пользовались системой, либо считают, что как-то ее оценивать еще рано.

Regitrа в системе оставила короткое сообщение: "На данный момент возможны сбои в системе. Приносим извинения за временные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее устранить неполадки".

Regitra заверила, что все зарегистрированные в Литве машины уже получили коды. Они понадобятся владельцам только во время продажи автомобиля.

Сейчас Regitra собирает информацию о вопросах, волнующих жителей и готовит ответы на них. Кроме того, продлено время работы информационного центра с 8.00 до 18.00 ч. с понедельника по четверг.

ГНИ и другие ведомства будут проверять торговцев машинами не только на дорогах, но и на рынках, в других местах торговли, будут анализировать и объявления в интернете.

Контролирующие действия ждут со стороны полиции, ГНИ, таможни, СРФП, СОГГ, Литовской дирекции безопасности транспорта.