В Литве действует больше 300 российских и белорусских компаний, их будущее туманно

В Литве действует больше 2700 компаний, которыми управляют российские и белорусские акционеры, таковы данные платформы Okredo. Вадельцы 100% акций 1609 - зарегистрированные в России компании или граждане России, а 1182 белорусские компании или граждане.

Но это только количество зарегистрированных компаний, в большинстве из них нет ни одного работника, поэтому реально этих компаний намного меньше - около 300, отметила экономист Creditinfo Lietuvа Екатерина Рояка.

Большая их часть действует в сфере услуг, в сфере розничной и оптовой торговли, транспорта и строительства, несколько – в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере финансов. Большая их часть не попала в санкционный список или не связана с физическими лицами, которые попали под санкции.

Однако, по данным Министерства экономики и инноваций, в скором времени появится возможность ограничить участие таких компаний в конкурсах на госзакупки, да и объемы санкций в будущем могут увеличится.

"Напомним, что в Литве действует немало компаний, которые основали люди, бежавшие от режимов Путина и Лукашенко и нашли здесь убежище", – сказано в сообщении министерства.

На самом деле таких компаний может быть больше, поскольку выше представлены данные по тому бизнесу, который на 100% принадлежит компаниям или лицам из России и Беларуси.

Поэтому, если в компании больше одного акционера, то система не покажет владельцев, доступ к такой информации ограничен. Обычная литовская компания не может проверить в базе данных, есть ли у ее партнера российский или белорусский капитал.

Эту информацию подтвердили и Рояка и президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.

"В конфедерацию входит компания российского капитала Lifosa, других мы не знаем. И мы не знали, кто реальные акционеры Lifosa, пока не начались все события. Акционера выявить нелегко. Если говорить о тех, которые известны, – то в большинстве случаев литовцы сами выберут, покупать ли у них товары и услуги. Это выбор людей. А о том, какие у них перспективы, сложно сказать. Из российских компаний в Литве стали известны лишь те, которые попали под санкции", – отметил он.

Рояка рассказала, что для сохранения бизнеса некоторые российские акционеры уходят из своих компаний, работники покидают рабочие места по собственному желанию.

"Большая часть бизнеса, который в последнее время упоминался в СМИ, публично заявлял свою позицию и получал специальные справки о благонадежности. Такому крупному бизнесу справки выдает специальная комиссия, учрежденная при правительстве, в ее состав входят представители нескольких организаций, владеющие информацией об их деятельности", – заметила она.

В Европе начали останавливать деятельность компаний российского капитала, а в Литве эти же компании продолжают работать.

Например российская сеть Mere закрыла свой первый магазин в Великобритании, остановила открытие запланированных 300 новых. Во Франции, где Mere надеялась на расширение, мэр Тьонвиля сообщи, что блокирует открытие магазинов этой сети, пишет VŽ. Ранее магазины эти сети закрылись в Украине.

В Литве действуют 19 магазинов Mere, которые принадлежат российской компании "Светофор" (Красноярск). В Литве магазинами управляет компания Valientė.

Рояка считает что у такого бизнеса немного шансов на выживание.

"Mere – магазин низких цен, он не работал прибыльно в Литве. Вероятно, у сети с российским капиталом будет немного шансов на выживание в ЕС и странах Балтии", – сказала экономист.

Янулявичюс считает, что судьбу этих магазинов определит решение покупателей. "Если цены будут подходящими, люди будут ходить, это будет выбор самих людей. Во многих случаях люди, наверное, даже не знают, что сеть принадлежит российским акционерам. Сложно предугадать будущее компании: если соотношение цены и качества хорошее, и покупатели не знают, что за этим стоит российский капитал, то все будут продолжать ходить и покупать, но если информация станет публичной, люди узнают, кто получает выгоду, вероятно, поток покупателей снизится", – предположил Янулявичюс.

Он также считает, что российский капитал, который инвестировал в Литве, не будет продолжать вкладывать здесь деньги и развиваться.

Есть и такой российский бизнес, который хочет прийти в Литву и начать здесь производство. Например, в прошлом году была основана компания Finegri, принадлежащая гражданам России, которая в Клайпедской СЭЗ планирует строить фабрику по производству талька. Глава Finegri и акционеры - граждане России, которые живут в Германии, России и на Кипре.

Рояка считает, что у новых инвестиций из России в Литве могут появиться препятствия. "Я думаю, что любые инвестиционные планы сейчас получили иной смысл. Это касается и инвестиций в России и Беларуси, которые стали практически невозможными. И со стороны акционеров – никто не хочет рисковать капиталом и репутацией", – сказала она.

Янулявичюс считает, что вопрос российских заводов и фабрик должно решать правительство. "С точки зрения бизнеса – если они трудоустроят людей в Литве, например, какой-нибудь гражданин России с видом на жительство в Литве будет создавать здесь ВВП, может, это и неплохо. Может, эти люди как раз отказались от кремлевского режима, в знак протеста хотят уехать, заниматься здесь бизнесом. Мы ведь впускаем специалистов ИТ из России и Беларуси, приглашаем их приехать. Так если они здесь откроют компанию, будем говорить, что бойкотируем их? Глупости. У них могут быть совсем другие установки. Поэтому надо выяснять реального получателя выгоды", – подчеркнул он.

Он сомневается, что стоит намеренно запрещать все компании российского и белорусского капитала. Главное - выявлять получателя пользы, а решения можно было бы согласовывать на уровне ЕС.

Рояка также обратила внимание, что среди бегущих от российского режима россиян есть предприниматели, которые открывают здесь компании. Поэтому встает вопрос, действительно ли стоит наказывать все российские компании.