В Литве цены на горючее самые низкие за последние 10 лет

По словам вице-президента Литовской конфедерации бизнеса и экономиста Дубниковаса, литовцам есть чему радоваться.

"В странах Балтии у нас самое дешевое горючее. Такого дешевого горючего у нас не было и 10 лет назад, в 2012 г, когда, литр бензина стоил 1,75 евро. Это было было около 5 литов за литр", – сказал он.

Экономист Марюс Дубниковас сказал, что причина этому – выигранная Европой энергетическая война против России, ослабление доллара и снижение цен на сырье.

"Подешевело не только горючее, но и, к примеру, стройматериалы, сталь подешевела до цен 2012-2013 года", – заметил он.

По словам Дубниковаса, сложно сказать, сколько это продлится, но пока, кажется, цены стабильные и не меняются около двух-трех месяцев.

Он считает, что низкая цена на горючее скажется на экономике Литвы. "