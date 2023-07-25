В Литве цены на горючее самые низкие за последние 10 лет

По словам вице-президента Литовской конфедерации бизнеса и экономиста Дубниковаса, литовцам есть чему радоваться.
"В странах Балтии у нас самое дешевое горючее. Такого дешевого горючего у нас не было и 10 лет назад, в 2012 г, когда, литр бензина стоил 1,75 евро. Это было было около 5 литов за литр", – сказал он.
Экономист Марюс Дубниковас сказал, что причина этому – выигранная Европой энергетическая война против России, ослабление доллара и снижение цен на сырье.
"Подешевело не только горючее, но и, к примеру, стройматериалы, сталь подешевела до цен 2012-2013 года", – заметил он.
По словам Дубниковаса, сложно сказать, сколько это продлится, но пока, кажется, цены стабильные и не меняются около двух-трех месяцев.
Он считает, что низкая цена на горючее скажется на экономике Литвы. "
Для начала бизнес будет фиксировать больше прибыли, это значит, что сможет платить более высокие зарплаты, и, быть может, не увольнять работников, что важнее. Когда сжимается экономика, тем рецессия от кризиса и отличается, что кризис бывает тогда, когда у тебя нет работы, а рецессия - когда у соседа нет работы", – сказал экономист.