В Литве цены на электроэнергию вернулись на прежний уровень, подорожало только дизтопливо

Оптовая цена на электроэнергию, по итогам 8-14 января, в Литве снизилась с 201,2 евро/МВтч до 103 евро/МВтч, или на 48,8%, в Латвии цена на электроэнергию снизилась на 48,9% – до 102,7 евро/МВтч. В Эстонии они упали еще сильнее – с 242,5 евро/МВтч до 102,7 евро/МВтч, или на 57,6%.

Самый значительный спад оптовой цены на электроэнергию в регионе зафиксирован в Финляндии – на 65,9% – с 242,7 евро/МВтч до 82,8 евро/МВтч.

Между тем в Германии электроэнергия подорожала на 48% – с 66,6 евро/МВтч до 98,6 евро/МВтч.

В Польше – на 16,5% – с 91,4 евро/МВтч до 106,5 евро/МВтч, в шведской зоне SE 4 цены выросли на 7% – с 88,8 евро/МВтч до 95 евро/МВтч.

Природный газ по-прежнему понемногу дешевеет. В торговой точке TTF в Нидерландах средняя цена, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 0,2% – с 32,3 евро/МВтч до 32,2 евро/МВтч.